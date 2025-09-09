[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 수성구는 해외 교류 도시인 독일 카를스루에시에 위치한 ZKM(Zentrum fur Kunst und Medien)과 미디어아트 교류 협력 의향서(LOI)를 체결했다고 9일 밝혔다.

ZKM은 세계 최대 규모의 미디어아트센터로 예술·과학·기술의 융합을 선도하며 전 세계 미디어아트 계에서 독보적인 입지를 인정받는 기관이다.

이번 협력의향서 체결은 미디어아트 분야 국제적 교류 협력 체계 구축을 위한 것으로 연호지구 미디어아트 미술관 조성과 국내 신진작가 발굴 플랫폼 구축 등을 논의한다.

수성구는 ZKM과의 협력으로 앞으로 조성될 연호지구 미디어아트 미술관을 단순 전시관이 아닌 신진작가를 발굴해 세계 무대로 진출할 수 있는 등용문 역할 뿐만 아니라 예술·과학·기술을 융합한 혁신 플랫폼으로 구축할 계획이다.

알리스테어 허드슨 ZKM 관장은 “수성구가 추진하는 미디어아트 미술관 프로젝트는 매우 인상적“이라며 ”수성구와 ZKM의 협력은 예술과 기술, 지역사회가 만나는 새로운 모델이 될 것”이라고 기대와 포부를 밝혔다.

김대권 대구 수성구청장은 “세계적인 미디어아트 기관 ZKM과 협력은 미래세대를 위한 문화·경제적 자산이 될 것“이라며 ”이를 통해 인구 감소 시대에 도시 집객력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.