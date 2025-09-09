[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]김정재 국회의원(국민의힘·포항 북구)은 ‘북극항로’를 적극 활용할 수 있도록 기반을 마련하는 ‘북극항로 개척 및 거점항만 지정·육성에 관한 특별법안’을 대표발의했다고 9일 밝혔다.

북극항로는 북극해를 거쳐 아시아와 유럽을 잇는 항로로, 기후 변화로 북극 해빙이 가속화함에 따라 최근 새로운 무역 루트로 주목받고 있다.

한국에서 네덜란드 로테르담까지 갈 때 북극항로를 이용하면 수에즈운하를 이용할 때보다 거리가 3분의 1 줄어든다.

이번 법안은 대통령 직속 북극항로위원회를 설치해 범정부 차원에서 협력체계를 마련하고 권역별 거점항만을 지정·육성할 수 있도록 하는 내용을 담았다.

또 북극해운정보센터 설치, 북극대학원대학 설립, 항만·물류거점·쇄빙선 등 기반 시설 확충, 친환경 선박 개발, 운항기준 마련 등도 포함됐다.

김정재 국회의원은 “북극항로는 단순한 항로 개척을 넘어 대한민국의 미래 성장동력과 직결되는 전략 자산”이라며 “포항 영일만항은 북극항로와 환동해를 연결하는 최적의 지정학적 요충지”라고 말했다.

한편 김 의원은 오는 30일 오전 10시 국회의원회관 제1세미나실에서 ‘해운’을 주제로 전문가, 업계, 정부 관계자들이 참석한 가운데 ‘대한민국 북극항로 전략 시리즈 토론회’를 개최한다.