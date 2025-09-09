[헤럴드경제=정석준 기자] 경북 포항의 주차된 차 안에서 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

9일 포항북부경찰서에 따르면 경찰은 이날 오후 포항 한 아파트 주차장 내 세워진 차 안에서 악취가 난다는 주민 신고를 받고 출동해 남성 시신을 발견했다.

발견 당시 시신은 부패가 많이 진행된 상태였다.

경찰은 신원과 사망 경위 등을 조사하고 있다.