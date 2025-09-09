기원 유니콘·호랑이·독수리 3종 수상

[헤럴드경제=정석준 기자] 국내 최초 싱글몰트 위스키 기원이 국제 와인 & 스피릿 대회(IWSC) 2025에서 세계 위스키 부문 대상을 수상했다고 9일 밝혔다.

이는 기원 위스키 설립 5년 만에 거둔 성과다. 세계 싱글몰트 위스키 중에서는 역사상 최단 시간에 정상에 오른 브랜드로 평가받고 있다.

1969년 영국에서 설립된 IWSC는 매년 4000여 종 이상의 스피릿이 출품되는 주류 품평 대회다. 전 세계 200여 명의 전문가가 블라인드 테이스팅과 과학적 분석을 병행해 심사한다. 각 부문에서는 단 하나의 최고 제품에만 트로피를 수여한다.

이번 대회에서 기원의 대표 제품 ‘기원 유니콘’은 “잊을 수 없는 경험”이라는 심사평과 함께 IWSC 출품작 중 스카치, 아이리시, 버번을 제외한 전 세계 위스키 가운데 최고 제품으로 선정됐다. 또한, 샌프란시스코 세계주류경연대회 2025(SFWSC)에서도 심사위원 전원 만장일치로 더블 골드를 수상하기도 했다.

또한, 기원 위스키의 시그니처 라인 기원 호랑이와 기원 독수리도 IWSC에서 각각 실버와 브론즈를 수상했다. SFWSC에서는 골드와 실버를 받았다. 3종 모두 단발성 한정판이 아닌 정규 라인업으로 판매되는 제품이다.

도정한 기원 위스키 대표는 “세계적으로 권위 있는 대회에서 짧은 기간 만에 최고의 위스키로 인정받게 되어 매우 영광”이라며 “이는 최고의 맛을 향한 기원의 타협 없는 철학과 증류소가 가진 독특한 기후 조건의 결실”이라고 말했다.