[헤럴드경제=정윤희 기자] JYP엔터테인먼트(JYP Ent.) 주가가 애프터마켓에서 6%대 급등세를 나타내고 있다. 박진영 JYP엔터테인먼트 창의성총괄책임자(CCO) 및 대표 프로듀서가 신설되는 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장에 지명됐다는 소식이 전해진데 따른 것이다.

9일 대체거래소 넥스트레이드(NXT)에 따르면, 이날 오후 5시30분 기준 JYP엔터테인먼트 주가는 전 거래일보다 6.22%(4700원) 오른 8만300원에 거래 중이다. 앞서 정규장에서 0.79%(600원) 떨어진 7만5000원에 거래를 마감한 것과는 대조적이다.

JYP엔터테인먼트 주가가 애프터마켓에서 급등한 것은 이재명 대통령이 박 대표를 장관급인 대중문화교류위원회 공동위원장에 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 내정한 것이 알려진 직후다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 오후 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 “박 대표는 한국을 대표하는 가수 중 한 명으로 K팝 세계화를 위해 노력해 왔다”며 “전 세계인들이 우리 대중문화를 더 많이 즐기고 우리 역시 외국의 다양한 문화를 접하며 문화가 꽃피는 대한민국을 만드는데 기여할 것”이라고 박 대표의 임명 배경을 설명했다.

박 대표는 내정 소식이 알려진 후 자신의 소셜미디어에 “정부 일을 맡는다는 게 엔터테인먼트 업계 종사자로서는 여러 면에서 너무나 부담스럽고 걱정스러운 일이라 많은 고민을 했지만, 지금 K-팝이 너무나도 특별한 기회를 맞이했고 이 기회를 꼭 잘 살려야만 한다는 생각에 결심을 하게 됐다”고 말했다.

그러면서 “2003년 무작정 미국으로 건너가 미국 음반사들에 우리 가수들의 홍보자료를 돌릴 때, 2009년 원더걸스가 한국 가수 처음으로 빌보드 핫100 차트에 진입 했을 때, 그리고 지금 이 순간도 제 꿈은 똑같다”며 “K-팝이 전 세계에서 사랑 받는 것”이라고 덧붙였다.

박 대표는 또, “그동안 현장에서 일하면서 제도적 지원이 있었으면 좋겠다고 생각됐던 부분들을 잘 정리해서 실효적인 지원이 갈 수 있도록 하고, 또 후배 아티스트들이 더 좋은 기회를 많이 얻을 수 있도록 열심히 노력하겠다”며 “K-팝이 한 단계 더 도약해 우리 문화를 알리는 걸 넘어, 세계인들이 서로를 이해하고 교류하는 장이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.