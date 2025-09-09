LG전자, TV 웹OS를 차량까지 확장 웹OS, 거실 경험을 그대로 차 안으로 엑스박스로 게임까지 가능한 ‘생활공간’

[헤럴드경제(뮌헨)=박지영 기자] LG전자가 차량용 웹OS로 자동차를 단순한 이동수단이 아닌 생활공간으로 탈바꿈시키는 차별화된 설루션을 제공하겠다고 밝혔다.

LG전자는 9일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 국제 모터쇼 ‘IAA 모빌리티 2025(IAA Mobility 2025)’에서 “차량 내 경험의 재정의: 왜 콘텐츠 생태계가 중요한가”라는 주제로 콘퍼런스를 개최했다.

이 자리에서 은석현 LG전자 VS사업본부장(부사장)은 “LG전자는 전장 포트폴리오와 가전·IT 분야의 고객경험 역량을 기반으로, 차량을 단순한 이동 수단이 아닌 사용자 경험 중심의 ‘바퀴 달린 생활 공간(Living space on wheels)’으로 재정의하겠다”고 비전을 밝혔다.

은 본부장은 LG전자의 독자 플랫폼인 차량용 웹OS 콘텐츠 플랫폼(ACP)을 핵심 전략으로 제시했다. 그는 “전 세계 2억 4천만대 이상 스마트 TV에 적용된 웹OS를 기반으로 콘텐츠 업체들과 협력을 강화해 2030년까지 누적 2000만대에 차량용 웹OS 플랫폼을 공급하겠다”고 포부를 밝혔다.

차량용 웹OS는 넷플릭스, 디즈니 플러스, 유튜브, 티빙, 웨이브, LG채널 등 다양한 OTT 서비스는 물론, 연말까지 라쿠텐TV·조인(Joyn)·유넥스트(U-NEXT) 등 신규 콘텐츠도 추가할 예정이다. 이를 통해 운전자와 탑승객은 모바일·TV에서 즐기던 콘텐츠 경험을 차량으로 끊김없이 이어갈 수 있다.

차에서 이런 것까지? 엑스박스로 게임하고 줌으로 회의도

LG전자는 이번 행사에서 MS의 엑스박스(Xbox), 글로벌 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)과의 전략적 협력을 공식화했다. Xbox 게임패스가 차량용 웹OS에 탑재돼 최신 클라우드 게임을 거실 수준으로 즐길 수 있고, Zoom 네이티브 앱이 추가돼 차량이 이동 사무실로도 변신한다.

LG전자는 엔터테인먼트뿐 아니라 안전과 커넥티비티 영역까지 아우르는 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어 중심 차량) 토탈 솔루션을 내세우고 있다. AI 기반 인캐빈 센싱으로 탑승자 행동을 분석해 사고를 예방하고, 글로벌 1위 점유율을 기록 중인 텔레매틱스 기술로 차량과 외부를 안정적으로 연결한다.

이와 함께 LG전자는 ▷웹OS 기반 ‘플레이웨어’ ▷AR/MR 내비게이션 솔루션 ‘메타웨어’ ▷인캐빈 센싱 솔루션 ‘비전웨어’를 포함한 SDV 전용 패키지 ‘LG 알파웨어(LG αWare)’를 선보이며 SDV 전환을 주도하고 있다.

은 본부장은 “LG전자는 헤드유닛, 디스플레이, 커넥티비티 등을 아우르는 전장 부품 포트폴리오와 약 70년 동안 가전 및 IT 분야에서 쌓아온 고객경험 노하우를 기반으로 SDV 시대를 선도하는 독보적 경쟁력을 갖추고 있다”며 “차량을 단순한 이동 수단이 아닌 사용자 경험 중심의 ‘바퀴 달린 생활 공간(Living space on wheels)’으로 만들겠다”며 자신감을 보였다.

LG전장 전장부분은 LG전자 영업이익의 1등 공신이다. 조주완 LG전자 CEO는 지난 5일(현지시간) 유럽 최대 가전 전시회 IFA 2025에서 기자들과 만나 “전장사업만 생각하면 웃음이 나온다”고 언급한 바 있다. 조 CEO는 “전장사업의 70% 이상을 차지하는 차량용 인포테인먼트(IVI) 분야에서 7~8%의 높은 영업이익을 내고 있다”고 설명한 바 있다.