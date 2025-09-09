서쪽 지역 기온 올라 체감온도 31도

[헤럴드경제=정석준 기자] 수요일인 10일은 북한에서 동해상으로 이동하는 고기압 때문에 동풍이 불면서 백두대간 서쪽이 약간 더워지겠다.

최근 흐리고 비가 내리면서 현재 제주 해안을 빼고는 폭염특보가 내려진 지역이 없다.

기상청은 10일부터 다시 기온이 오르면서 백두대간 서쪽을 중심으로 다시금 한낮 체감온도가 31도 안팎까지 오르겠다고 9일 예보했다.

체감온도가 상승하기는 하나 폭염주의보 발령 기준(일 최고 체감온도가 33도 이상인 날이 이틀 이상 지속)에 도달하지는 않아 특보가 추가로 발령되는 지역은 없을 것으로 보인다.

10일 아침 최저기온은 15∼22도, 낮 최고기온은 26∼32도일 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 20도와 32도, 인천 21도와 31도, 대전 19도와 30도, 광주 21도와 30도, 대구 20도와 30도, 울산 20도와 27도, 부산 22도와 29도다.

정체전선의 영향으로 지난 7일부터 남해안과 제주를 중심으로 비가 이어지고 있다.

전북남동부에 10일 새벽, 전남·경남·경북에 10일 오전, 제주에 11일 밤까지 가끔 비가 내릴 것으로 예상된다.

앞으로 더 내릴 비의 양은 제주 20∼80㎜(최대 100㎜ 이상), 광주·전남·부산·울산·경남·대구·경북남부 10∼60㎜(전남남해안·전남동부내륙·부산·울산·경남 최대 80㎜ 이상), 경북중부·경북북동부·울릉도·독도 5∼30㎜, 강원남부내륙·강원산지·전북내륙 5∼20㎜ 정도일 것으로 전망된다.

전남남해안·동부내륙, 부산·울산·경남, 제주 등에 10일 새벽까지 시간당 30㎜ 안팎(제주는 30∼50㎜)씩 호우가 거세게 쏟아질 수 있으니 대비해야 한다.

연중 바닷물 높이가 가장 높은 백중사리 기간이 이어지고 있다.

해안 저지대는 밀물 때 침수될 수 있으니 대비해야 한다.