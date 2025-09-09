차관급 인선 발표…대도시권광역교통위원장 김용석

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 9일 여성가족부 차관에 정구창 전 여성가족부 기획조정실장, 재외동포청장에 김경협 전 국회의원, 국가공무원인재개발원장에 임채원 현 경희대 인류사회재건연구원 자문위원, 대도시권광역교통위원회 위원장에 김용석 현 의정부도시공사 사장을 임명했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 서울 용산 대통령실에서 열린 브리핑에서 이같은 내용을 전했다. 강 대변인은 정 차관에 대해 “행안부 안전정책실장, 경남 창원1부시장 등 중앙 지방 근무경험으로 현장 이해력이 높고 소통·공감 능력이 뛰어난 행정 전문가”라고 소개했다.

김 청장 임명과 관련해 강 대변인은 “3선 국회의원으로 국회 외교통일위원회, 정보위원회, 남북경협특위원회에서 활동했다”면서 “다양한 활동과 정치적 경험을 가진 외교·안보 전문가다. 의원 재직 중 재외동포청을 신설하는 내용의 재외동포기본법을 발의하기도 했다”고 설명했다.

강 대변인은 또한 임 원장을 두고 “대통령 직속 정책기획위, 국가균형발전위, 미래세대특별위원회 위원장 거치며 경험이 풍부하고, 높은 이해도와 전문성을 가진 것으로 평가된다”고 했다.

끝으로 김 위원장 인선과 관련해 강 대변인은 “국토부 행정중심복합도시건설청에서 30여년간 근무했다”면서 “국토부 항공정책실장, 도로국장, 행정중심복합도시건설청 차장을 역임한 교통정책 전문가다. 향후 교통 분야 전문성을 바탕으로 교통망 확충 등 광역교통계획과 5극3특 중심으로 하는 이 대통령의 국정철학을 뒷받침할 적임자로 기대된다”고 했다.