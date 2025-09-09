[헤럴드경제=박지영 기자]법무법인 세종(오종한 대표변호사)은 기업전략과 조세센터를 새롭게 출범하고 오는 17일 기념 세미나를 개최한다고 9일 밝혔다. 기업 경영 전략과 조세정책 및 조세전략의 상호 연관성을 체계적으로 연구하고 기업과 정책 당국이 모두 활용할 수 있는 실무적·정책적 인사이트를 제공한다는 각오다.

세종은 새 정부의 세제 개편과 글로벌 최저한세의 시행 등 국내외 조세 환경의 급격한 변화에 맞춰 센터를 출범했다. ▷국내외 세제 개편 및 국제조세 동향 분석 ▷기업지배구조의 승계 및 개편 연구 ▷기업 투자·M&A 등 기업활동 관련 조세 이슈 연구 ▷최근 세무조사 및 조세쟁송 경향 분석 및 대비책 제언 ▷입법·행정 단계에서의 세법 관련 정책 제안 ▷조세아카데미 운영 및 정기 세미나 개최 등 다양한 역할을 수행할 계획이다.

초대 센터장으로는 이창희 전 서울대학교 법학전문대학원 교수가 선임됐다. 이정렬 변호사(연수원 42기)가 간사를 맡는다. 이 변호사는 서울대 법과대학원에서 조세법 석·박사 과정을 수료하고 한국국제조세협회 및 한국세법학회 이사를 역임했다.

이밖에도 다양한 전문가들이 참여한다. 대법원 조세조에서 재판연구관, 서울행정법원 조세전담부 등에서 근무한 윤진규 변호사(연수원 33기), 공인회계사 출신 우도훈 변호사(연수원 40기), 감사원과 김∙장 법률사무소에서 약 30년간 조세전문 회계사로 활동한 정영민 선임공인회계사, EY한영회계법인에서 상속세전담팀 담당 파트너를 역임한 고연기 선임세무사, 법무법인 태평양에서 국제조세·관세·통상 분야를 담당하며 굵2020~2025년 영국 Chambers Asia-Pacific에서 조세 분야 ‘리딩 변호사’로 선정된 장마리아 외국변호사 등이다. 이밖에도 기획재정부, 조세심판원, 국세청, 관세청, 행정안전부, 국제기구 근무한 전무가들도 포진했다.

세종은 센터 출범을 기념해 오는 17일 ‘새정부 기업과세의 입법·행정·사법의 동향과 전망’을 주제로 세미나를 개최한다. 오종한 대표변호사(사법연수원 18기)의 개회사로 포문을 여는 본 세미나에서는 이창희 고문이 ‘법인세제의 변화와 이재명 정부의 세제’를 주제로 첫 번째 발표를 진행한다. 서울지방국세청장을 역임하고 지난 1일 세종에 합류한 임성빈 고문이 ‘최근 국세행정 현황 및 전망’에 대해 상세히 살펴본다.

세션 이후에는 백제흠 대표변호사(연수원 20기)가 사회를 맡아 기업과세의 각 분야에 대한 종합토론을 진행한다. 패널로는 기획재정부 세제실장 및 조세심판원 상임심판관을 역임한 김병규 고문, 대법원 조세조 총괄재판연구관 출신의 도훈태 변호사(연수원 33기), 세계관세기구 아태정보센터 부소장을 지낸 백혜영 변호사(연수원 41기), 장마리아(Maria Chang) 외국변호사, 행정안전부 취득세팀장을 역임한 지방세 전문가 김기명 전문위원이 참여한다.

세종 조세그룹을 이끄는 백제흠 대표변호사는 “갈수록 복잡해지는 고객 수요에 깊이 있는 통찰력으로 해결방안을 제공하는 데 최선을 다하겠다”며 “올해는 법인세 최고세율 인상, 글로벌 최저한세 도입, 세무조사 강화 등 기업 경영에 직결되는 굵직한 이슈들이 산적해 있다. 센터를 통해 기업들이 선제적으로 대응할 수 있는 전략적 가이드를 제공하겠다”고 했다.