외교부 “전세기 10일 미국 출발 목표로 최선”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 8일(현지시간) 미국 이민단속국(ICE) 구금된 우리 국민 300명의 석방과 귀국 문제를 논의하기 위해 긴급 방미해 워싱턴 DC에 도착했다.

정부에 따르면 조 장관은 경유 항공편을 이용해 이날 밤 워싱턴DC 인근의 덜레스 국제공항으로 입국했다.

조 장관은 다음날인 9일(현지시간) 마코 루비오 미국 국무부 장관을 만나 면담할 것으로 알려졌다. 조 장관은 우선 우리 국민의 구금 해제를 요구하고, 개인의 의사에 따라 자진출국하는 전세기에 오르거나 다른 절차를 밟을 수 있도록 미국 측에 협조를 요청할 것으로 예상된다. 이 밖에도 우리 국민 출입국과 관련한 연방정부 인사들과 면담을 조율 중이다.

구금된 국민을 태울 비행기는 이르면 10일 인천공항을 출발할 것으로 알려졌다.

외교부 당국자는 “10일(현지시간) 우리 전세기가 미국에서 출발하는 것을 목표로 외교부 등 우리 정부와 관계 기업 및 항공사측이 최선의 노력을 다해 준비하고 있다”면서 “모든 준비가 끝나고 출발 시점이 확정되는 대로 구체 계획을 추후 발표 예정”이라고 말했다.

조 장관은 특히 구금됐던 국민이 미국에 재입국하게 될 경우 불이익이 발생하지 않도록 하는 사안을 집중적으로 협의할 전망이다. 또한 향후 이런 일이 다시 발생하지 않도록 비자 할당을 확대하는 등 장기적인 해법 또한 모색할 것으로 보인다.

조 장관은 다양한 논의 가능성을 고려해 귀국편을 확정하지 않았다. 일각에선 조지아주를 방문할 가능성도 거론되고 있다.

외교부는 전날 신속대응팀을 현지에 파견해 영사 면담 등 신속한 절차 진행에 온 힘을 다하고 있다. 외교부 당국자는 “우리 국민이 한꺼번에 300명 넘는 분들이 구금시설에 계신 상황에서 신속하고 충분한 영사 조력하는 데에는 물리적으로 인력에 한계가 있었다고 판단했다”면서 “재외국민 안전대표인 정기용 대사를 반장으로 신속대응팀을 파견하게 됐다”고 설명했다.