워런 버핏. [AP 연합뉴스]
[헤럴드경제=장연주 기자] 세계적인 베스트셀러 ‘부자아빠 가난한 아빠’의 저자 기요사키가 비트코인과 금·은에 투자하라고 목소리를 높이고 있는 가운데, ‘투자의 귀재’ 워런 버핏은 이와 반대로 비트코인과 금 투자에 비판적인 견해를 나타내면서 미국 시장에 대한 강한 낙관론을 강조해 눈길을 끈다.

버핏은 최근 출간된 워런 버핏 바이블(에프엔미디어)에서 “비관론자들은 미국의 문제에 대해 끝없이 떠들지만, 나는 외국으로 이민 가려는 사람을 한번도 본 적이 없다”며 “미국의 전성기는 아직 시작되지 않았고, 미국 시장경제에 뿌리박힌 활력은 계속 마법을 발휘할 것”이라고 밝혔다.

버핏은 투자처가 마땅치 않을 경우 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 같은 미국 대표 ETF를 매수해 장기 보유하라고 조언했다. 특정 종목이 아닌 미국 경제 전반에 투자하라는 권고다.

S&P500과 나스닥 등 미국의 대표지수형 ETF는 우량주 중심으로 구성돼 변동성이 테마형 ETF보다 낮고, 단기 등락에도 장기적으로 꾸준히 상승하는 흐름을 보여왔다.

그러면서 버핏은 “절대로 빚을 내 투자하지 말라”며 경고했다.

특히 그는 비트코인과 금 투자에 대한 비판적인 견해를 나타냈다.

버핏은 “아파트에서는 임대료가 나오고 농지에서는 식량이 나오지만 비트코인에서는 아무것도 나오지 않는다”며 “금 역시 용도가 많지 않고 산출물도 나오지 않는다”고 말했다.

로버트 기요사키. [로이터]
한편, 기요사키는 오래전부터 ‘달러 약세론’을 주장하며 금·은·비트코인을 대체자산으로 강조해왔다. 그는 올 4월 “주식·채권·달러 가치가 모두 흔들릴 것”이라며 “금·은·비트코인 투자로 포트폴리오를 보호해야 한다”고 경고했다.

그는 최근에도 “주식 시장의 대규모 하락 신호가 이미 포착됐다”며 “특히 은퇴 자산을 주식에 묶어둔 베이비붐 세대가 큰 타격을 받을 것인 반면, 금·은·비트코인을 보유한 투자자들은 오히려 수혜를 누릴 수 있다”고 전망했다.


