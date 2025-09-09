[헤럴드경제=장연주 기자] 세계적인 베스트셀러 ‘부자아빠 가난한 아빠’의 저자 기요사키가 비트코인과 금·은에 투자하라고 목소리를 높이고 있는 가운데, ‘투자의 귀재’ 워런 버핏은 이와 반대로 비트코인과 금 투자에 비판적인 견해를 나타내면서 미국 시장에 대한 강한 낙관론을 강조해 눈길을 끈다.

버핏은 최근 출간된 워런 버핏 바이블(에프엔미디어)에서 “비관론자들은 미국의 문제에 대해 끝없이 떠들지만, 나는 외국으로 이민 가려는 사람을 한번도 본 적이 없다”며 “미국의 전성기는 아직 시작되지 않았고, 미국 시장경제에 뿌리박힌 활력은 계속 마법을 발휘할 것”이라고 밝혔다.

버핏은 투자처가 마땅치 않을 경우 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수와 같은 미국 대표 ETF를 매수해 장기 보유하라고 조언했다. 특정 종목이 아닌 미국 경제 전반에 투자하라는 권고다.

S&P500과 나스닥 등 미국의 대표지수형 ETF는 우량주 중심으로 구성돼 변동성이 테마형 ETF보다 낮고, 단기 등락에도 장기적으로 꾸준히 상승하는 흐름을 보여왔다.

그러면서 버핏은 “절대로 빚을 내 투자하지 말라”며 경고했다.

특히 그는 비트코인과 금 투자에 대한 비판적인 견해를 나타냈다.

버핏은 “아파트에서는 임대료가 나오고 농지에서는 식량이 나오지만 비트코인에서는 아무것도 나오지 않는다”며 “금 역시 용도가 많지 않고 산출물도 나오지 않는다”고 말했다.

한편, 기요사키는 오래전부터 ‘달러 약세론’을 주장하며 금·은·비트코인을 대체자산으로 강조해왔다. 그는 올 4월 “주식·채권·달러 가치가 모두 흔들릴 것”이라며 “금·은·비트코인 투자로 포트폴리오를 보호해야 한다”고 경고했다.

그는 최근에도 “주식 시장의 대규모 하락 신호가 이미 포착됐다”며 “특히 은퇴 자산을 주식에 묶어둔 베이비붐 세대가 큰 타격을 받을 것인 반면, 금·은·비트코인을 보유한 투자자들은 오히려 수혜를 누릴 수 있다”고 전망했다.