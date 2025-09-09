전국 서비스센터 테크니션 1001명 참가 ‘고전압 전문가’ 등 10개 부문 최우수상 수상

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 지난 5일 경기도 용인 메르세데스-벤츠 트레이닝 아카데미에서 전국 공식 서비스센터 테크니션 및 서비스 전문가들이 참여한 ‘2025 한국 테크마스터’ 대회를 개최하고, 10개 부문 최우수 수상자를 선정했다고 9일 밝혔다.

‘한국 테크마스터’ 대회는 2007년 처음 개최된 이후 격년으로 진행되어 올해 8회를 맞이했으며, 벤츠 코리아가 주최하고 전국 11개 딜러사의 공식 서비스센터 테크니션 및 서비스 전문가들이 참가해 직무 기술 역량을 겨루며 최고 수준의 고객 서비스와 정비 품질을 다짐하는 자리다.

이번 대회는 전국 공식 서비스센터 테크니션 1,001명이 예선에 참가해 총 40명이 최종 선발됐으며, 이들이 ‘고전압 전문가’, ‘차량 진단 테크니션’, ‘판금 테크니션’, ‘도장 테크니션’, ‘고객 서비스 어드바이저’ 등 10개 직무 부문에서 기술 및 서비스 역량을 평가받는 방식으로 진행됐다.

특히, 올해 신설된 ‘고전압 전문가’ 부문은 전동화 시대를 맞아 전기차 전문 인력 양성을 위해 배터리, 인버터, 전기모터 등 고전압 부품을 수리하기 위해 갖춰야 할 지식과 기술을 평가했다.

총 6시간 동안 열린 경연을 통해, ‘고전압 전문가’ 부문에 한성자동차 인천 서비스센터 김민욱, ‘차량 진단 테크니션’ 부문에 중앙모터스 대구서구 서비스센터 심현성 등 총 10개 부문에서 최우수 전문가가 선정됐다.

부문별 수상자에게는 오는 10월, 오스트리아 잘츠부르크에서 개최되는 벤츠 글로벌 교육 프로그램 ‘글로벌 트레이닝 익스피리언스’ 참가 기회가 제공된다. 이를 통해 수상자들은 세계적인 수준의 고객 서비스 노하우와 정비 기술을 직접 경험하고, 글로벌 전문가들과 교류할 수 있는 뜻깊은 시간을 갖게 될 예정이다.

마티아스 바이틀 벤츠 코리아 대표는 “벤츠 코리아는 고객이 차량을 운행하는 기간 동안 최고의 정비 및 애프터 세일즈 서비스를 경험할 수 있도록 숙련된 전문 인력 양성과 서비스 품질 향상에 지속적으로 노력하고 있다”며 “각 서비스센터 테크니션들의 기술력과 전문성을 강화해 고객 만족을 달성해 나가겠다”고 말했다.