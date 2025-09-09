대형 전기트럭 ‘FH 일렉트릭’ 청소차량 전시 볼보트럭, 수도권 공공 청소차량 시범운행

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보트럭코리아가 지난 5일 전북 김제실내체육관에서 열린 ‘제17회 자원순환의 날’ 행사에 참가해 대형 전기트럭 모델인 볼보FH 일렉트릭을 청소차량으로 제작·전시했다고 9일 밝혔다.

볼보FH 일렉트릭은 세계 최초로 양산된 대형 전기트럭이자 글로벌 시장에서 가장 많은 판매를 기록하고 있는 모델이다.

자원순환의 날은 환경부가 주최하고 한국폐기물협회가 주관하는 국내 대표적인 순환경제 기념행사로, 올해로 17회를 맞았다. ‘탈플라스틱, 지구를 위한 약속’을 주제로 열린 이번 행사는 플라스틱과 쓰레기, 일회용품 사용을 최소화하는 ‘3무(無) 원칙’을 실천하며 국민적 공감대를 확산시켰다.

이날 행사에는 환경부 장관, 전북특별자치도지사, 국회의원, 김제시장 등 주요 인사와 시민들이 참석해 자원순환의 중요성을 함께 알리고 공유했다.

아울러 환경부장관 주관으로 자원순환 유공자 포상이 진행됐으며, 자원순환 캠페인 영상 상영, 정크아트 전시, 시민 참여 체험 부스 등 다양한 프로그램이 운영됐다. 볼보트럭코리아는 해당 프로그램 운영을 적극 지원하고, 친환경 대형트럭 청소차량을 전시해 시민들이 친환경 운송 수단을 직접 보고 자원순환의 의미를 공유할 수 있도록 힘을 보탰다.

박강석 볼보트럭코리아 사장은 “올해 볼보트럭이 자원순환의 날 행사에 참가해 FH 일렉트릭 친환경 청소차량을 선보이며 많은 행사 참가자 및 방문객들로부터 좋은 반응을 얻은 점이 뜻깊었다”며 “볼보트럭코리아는 최근 수도권 지역에서 실제로 대형 전기트럭을 활용한 공공 청소차량 시범 운행을 시작한 바 있으며, 풀무원과도 협력해 냉장 운송 테스트를 진행하여 좋은 반응을 얻은 바 있다”고 설명했다.

그러면서 “앞으로도 기업과 개인이 지속가능한 미래와 친환경 운송에 적극 함께 할 수 있는 다양한 활동을 펼쳐나갈 것”이라고 말했다.