일반 공급되려면 4인 만점 ‘69점’ 웃돌아야 청약 당첨자 선정 방식에 따라 희비교차 전망 “당첨 가능성 낮다면, 기축 아파트로 눈길 방법”

[헤럴드경제=박로명 기자] 이재명 정부가 공공 주도로 수도권에 향후 5년간 매년 27만 가구씩 공급하겠다고 밝히면서 민간 분양 물량을 기다리는 수요자들은 혼란에 빠진 모습이다. 민간 물량을 잡으려는 경쟁이 치열해지면서 청약 경쟁률이 올라가는 것은 물론 청약 자격도 바뀔 것이라는 전망이 나온다. 전문가들은 민간 공급물량 추이, 정책 방향에 따라 내 집 마련 전략을 다시 짜야한다고 조언한다.

정부는 지난 7일 2030년까지 수도권에서 총 135만 가구 주택을 공급(착공 기준)하는 첫번째 부동산 대책을 발표했다. 한국토지주택공사(LH)가 공동주택 용지를 민간에 매각하지 않고 직접 시행을 맡아 자체 개발하는 방식이다. 민간보다는 공공을 강조하면서 민간 물량이 감소, 청약 시장에도 변화가 불가피할 전망이다.

우선 청약에 당첨될 수 있는 커트라인이 갈수록 높아질 것이라는 전망이 나온다. 부동산R114에 따르면 지난해 서울에서 분양한 민간 아파트 청약에 당첨되기 위한 커트라인은 평균 63점으로 조사됐다. 민간 물량 감소로 일반 공급에 당첨되려면 커트라인이 최소한 4인 가족 기준 만점인 69점보다 높은 점수를 확보해야 하는 일이 비일비재해질 것이란 분석이다.

박지민 월용청약연구소 대표는 “이번 공급 대책으로 민간 물량보다 공공 물량이 많아지는 ‘병목현상’이 나타나면서 청약 커트라인이 높아질 수 있다”며 “시세 차익을 기대할 수 있는 서울 등 핵심 지역에 민간 분양 수요가 몰려 청약 경쟁이 더 치열해질 것”이라고 관측했다.

윤지해 부동산R114 리서치랩장도 “서울 청약 시장은 송파구 ‘잠실 르엘’ 결과에서 보듯이 청약 경쟁률이 올라갈 대로 올라간 상황”이라며 “자금력 있는 수요층들은 민간 분양을 선호하는 만큼, 정부의 공공주도 공급 대책으로 청약 시장 경쟁이 한층 치열해지는 구도가 형성될 수 있다”고 강조했다.

향후 민간분양보다 공공분양 물량이 상대적으로 증가하면 청약 당첨자 선정 방식에 따라 희비가 교차할 것이란 전망이 나온다. 민간 청약은 무주택 기간·부양가족 수·청약저축 가입 기간 등을 합산해 높은 순으로 당첨자를 가리는 가점제와 당첨자를 무작위로 뽑는 추첨제로 나뉜다. 공공분양은 무주택자 중에서 청약저축 납입액이 많은 순으로 뽑는 순위 순차제다.

박 대표는 “민간분양에서 ‘고스펙자’가 공공분양에서 ‘저스펙자’가 되는 일이 발생해 불만이 커질 수 있다”며 “가령 주택청약종합저축통장 10년 가입자가 민간 분양에서 69점 고가점자일 수 있으나, 공공분양 납입액 기준으로 계산하면 1500만원에 불과하다”고 말했다. 실제로 최근 공급된 하남교산 A-2블록 당첨자들의 최저 납입금액이 1910만원인 점을 고려하면 당첨 가능성이 낮은 셈이다.

반면 주택청약종합저축통장이 출시된 2009년 이전에 청약통장에 가입한 사람은 공공분양에서 유리한 고지를 점할 수 있다. 박 대표는 “2009년 이전 청약통장 가입자라면 공공분양은 확실한 기회가 될 수 있다”며 “향후 1기 신도시 선도지구나 3기 신도시, 유휴부지 등에서 공공분양 물량이 풀릴 것을 고려해 납입액을 25만원까지 올리는 게 유리하다”고 조언했다.

그러면서 “서울은 공공부지가 거의 없고 재개발·재건축을 추진하는 민간택지가 대다수”라며 “서울 거주자라면 민간택지가 공공분양으로 나올 가능성은 희박하다는 점을 참고해 가점제를 목표로 하는 단기 전략을 세우거나, 기축 아파트를 매수하는 편이 유리하다”고 말했다.

윤 리서치랩장도 “공공분양을 노린다면 납입금을 25만원까지 늘리는 게 필수적이며, 앞으로 납입금은 더욱 중요해질 것”이라며 “다만 경기나 인천이 아닌 서울 지역만 보고 있다면 무작정 청약만 기다리는 게 정답은 아니다”라고 강조했다. 이어 “청약에 몇 번 도전한 후 청약시장에서 경쟁력이 떨어진다고 판단하면 과감히 포기한 후 기축 아파트를 매수하는 편이 나을 수 있다”고 덧붙였다.