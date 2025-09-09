“美와 협의해 합리적 제도개선 신속하게 추진” “노조원 자녀에 우선 채용권 부여는 ‘불공정 대명사’” “사회갈등 유발하는 노동자 과도한 주장 자제해야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 9일 “미국 이민당국에 의해 구금됐던 국민들께서 조만간 귀국할 예정”이라며 “국민 안전 최종 책임자인 대통령으로서 큰 책임감을 느낀다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 서울 용산 대통령실 청사에서 개최된 제41차 국무회의에서 이같이 말하고 “한미 양국의 동반 발전을 위한 우리 국민과 기업의 활동에 부당한 침해가 가해지는 일이 다시는 재발하지 않기를 바란다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 구금된 국민들을 향해 “갑작스러운 일에 많이 놀라셨을 텐데, 깊은 위로 말씀을 드린다”면서 “관계 부처는 모든 분이 안전하게 돌아오실 때까지 상황을 계속해서 세심하게 관리해 주길 바란다”고 당부했다.

이 대통령은 거듭 “우리 정부는 유사한 사례가 반복되지 않도록 미국과 긴밀한 협의를 통해 합리적인 제도 개선을 신속하게 추진해 나갈 것”이라고 말했다. 비자 쿼터 문제가 불거진 만큼 정부 차원에서 논의를 이어가겠다는 취지다.

이어 이 대통령은 “실질적인 성과가 나올 수 있도록 상호 신뢰와 동맹 정신에 따라 교섭 노력을 적극적으로 기울여주길 바란다”고 했다.

이 대통령은 이날 또한 지속가능한 경제 성장을 위해 ‘공정한 경쟁’을 강조하면서 일부 기업 노동조합에서 사측에 요구한 ‘우선 채용권 부여’를 지적하기도 했다.

이 대통령은 “경제 전체 파이를 키우려면 공정한 경쟁이 전제돼야 한다. 공정한 경쟁은 기업분야 뿐만아니라 노동 분야도 마찬가지”라면서 “특히 취업시장은 어느 분야보다 투명하고 공정한 경쟁이 필수”라고 강조했다.

계속해서 이 대통령은 “극히 일부사례라고 믿겠지만, 최근에 ‘노동조합원 자녀에게 우선 채용권을 부여하자’고 했다가 말았다는 그런 논란을 보도에서 본 일이 있다”면서 “이래서는 안 되겠다. 불공정의 대명사가 아닌가?”라고 반문했다.

이 대통령은 “현장 어려움 이해하지만, 힘이 있다고 현직 노조원 자녀를 특채하라고 하고, 그것을 규정으로 만들면 다른 사람이 억울한 일을 당할 수 있지 않겠나”라며 “기업과 노조, 노조와 기업 양측 모두 국민 경제의 중요한 한 축이다. 임금체불과 소홀한 안전관리를 없애야 하는 것처럼, 이런 사회갈등을 유발하는 노동자 측의 과도한 주장도 자제돼야 한다”고 목소리를 높였다.

이 대통령은 그러면서 “상호 존중을 바탕으로 피차 책임있는 행동을 취해줄 것을 다시 한번 요청한다”고 했다.