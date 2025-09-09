9일 울산시와 투자의향서(LOI) 체결 신재생에너지산업 생태계 조성 협력

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 청정에너지 중심도시로의 도약을 위해 세계적인 부유식 해상풍력 기업인 스웨덴 헥시콘사(Hexicon社)의 문무바람㈜과 9일 ‘울산 부유식 해상풍력산업 투자 의향서(LOI)’를 체결했다.

이날 김두겸 울산시장과 헥시콘사의 마커스 토르 최고경영자(CEO), 문무바람㈜ 주영규 대표가 참석해 협약을 체결하고 울산 부유식 해상풍력 발전단지 조성에 힘을 모았다.

헥시콘사는 1200억원의 외국인직접투자(FDI)를 신고하고 총 4조4000억원을 투자해 오는 2032년 준공 목표로 울산 앞바다 70km 지점에 750㎿ 규모의 전력을 생산하는 해상풍력 발전단지 조성사업인 ‘문무바람 사업’을 추진하고 있다.

협약에 따라 헥시콘사의 문무바람㈜은 해상풍력 개발을 위한 투자 촉진과 지역기업에 기술이전과 인력양성을, 울산시는 부유식 해상풍력발전단지 조성사업을 행정적으로 지원한다.

이와 함께 울산시는 정부의 에너지 변화에 대응하고 탄소중립 및 ‘RE100’(기업사용전력 100% 재생에너지 충당) 실현을 위한 재생에너지 확대 기조에 발맞춰 지역 에너지산업 경쟁력 강화 및 신산업 육성에도 힘쓰고 있다.

김두겸 울산시장은 “이번 협약을 계기로 친환경 에너지 분야의 세계적 기업 및 지역 산업계가 협력함으로써 ‘청정에너지 중심도시 울산’이 더욱 가속화될 것”이라고 말했다.