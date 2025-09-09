[헤럴드경제=장연주 기자] 핀란드의 4선 국회의원이 자서전 출간을 앞두고 10대부터 정계 입문 전까지 성매매를 통해 돈을 벌었다고 고백했다. 특히 성매매가 부끄럽지 않다면서, 돈이 필요해 내린 합리적인 선택이라고 밝혀 논란이 일고 있다.

핀란드의 진보정당인 좌파동맹 소속 안나 콘툴라(48) 의원은 지난 6일(현지시간) 핀란드 유력 일간 ‘헬싱긴 사노맛’과 인터뷰에서 “돈이 필요해 16세 때부터 보이쿠카라는 가명으로 성매매 일을 시작했다”고 털어놨다.

콘툴라 의원은 당시 돈이 절실하게 필요했던 자신에게 이 일은 ‘합리적 선택’이었으며, 이런 성매매 경험은 부끄럽지 않고 이후 정치 경력에도 도움이 됐다고 강조했다.

하지만 그가 성매매를 지속한 기간은 2년을 넘기지 않았다. 첫번째 남편을 만나면서 성매매를 통한 돈벌이를 마무리하면서다. 그러나 결혼생활이 파탄에 이르자 그는 다시 성매매에 뛰어들었다고 했다. 당시 그는 두 자녀를 두고 있었다.

핀란드에서는 성매매가 합법이다. 단, 18세 미만 청소년과 성매매는 형사 처벌 대상이다. 특히 관련 법은 성매수자를 처벌하는 ‘노르딕 모델’을 따른다.

콘툴라 의원이 성매매를 시작했을 당시에는 16세와도 성적 합의만 있다면 처벌 대상은 아니었다.

콘툴라 의원의 이야기는 곧 출간될 자서전 ‘안나 콘툴라 – 빵과 장미’에 담길 전망이다.

자서전에는 한때 연인으로 알려졌던 키모 키주넨(74) 전 의원이 콘툴라 의원과의 ‘친밀한 관계’에 대한 언급한 부분도 있다.

콘툴라 의원은 성노동 연구를 주제로 한 논문을 써 탐페레대(大)에서 박사 학위를 받았다. 2011년에 처음 의회에 입성한 이후에도 무엇보다 성노동자 권익 개선에 힘써 왔다.

그는 과거 한 언론인터뷰에서 “성노동자들도 보통 사람들과 똑같은 사람이라는 사실을 많은 사람들이 점차 깨닫고 있다”며 “업계 종사자들의 이야기가 더 널리 알려져야 한다”고 말했다.

한편, 이 같은 성매매 고백 이후 핀란드에서는 성매매를 둘러싼 찬반 논쟁이 이어지고 있다.

성매매를 다른 사람들처럼 일하는 것일 뿐이라는 콘툴라 의원의 묘사에 우려가 나오는가 하면, 누구나 성노동에 참여할 수 있다는 의견이 맞서고 있다.