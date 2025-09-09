[헤럴드경제=한지숙 기자] 전남 장흥에서 유해 동물 퇴치에 나섰던 엽사가 동료의 총격에 숨졌다.

9일 장흥경찰서에 따르면 이날 오전 2시 13분쯤 장흥군 장동면 한 야산에서 60대 남성 A 씨가 동료인 60대 B 씨가 쏜 산탄 총알에 맞았다. 두 사람은 장흥군으로부터 허가받은 유해동물 포획단으로 당시 조를 이뤄 멧돼지를 쫓고 있었다.

가슴과 어깨에 총을 맞은 A 씨는 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.

B 씨는 “멧돼지를 발견하고 쫓아가던 중 ‘부스럭’ 소리가 나서 총을 쐈는데 사람이었다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다.

이들은 수렵 면허증과 총기 허가증을 소지하고 장흥의 한 파출소에서 엽총을 출고한 것으로 파악됐다. 서로 거리를 두고 퇴치 활동을 하던 중 사고가 발생했다.

경찰은 B 씨를 업무상 과실치사 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

앞서 지난 3일 전남 해남에선 멧돼지를 막는 전기 울타리에 주민이 감전돼 숨지기도 했다.

가을 수확 철마다 농작물과 인명 피해 등 야생 멧돼지 사고가 반복돼 지자체가 엽사에 포획을 의뢰하는 등 대책에 나서지만 엽사의 오인 사격으로 인한 인명 피해도 덩달아 늘고 있다.

지난해 10월에는 경기 연천에서 40대 엽사가 쏜 총에 40대 동료가 숨졌다. 같은해 7월에는 60대 엽사가 쏜 총에 밭에서 콩 모종을 심던 50대 여성이 사망하기도 했다.