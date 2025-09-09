2025 MTV 비디오 뮤직 어워드 ‘아파트’ K-팝 최초 ‘올해의 노래’ 블랙핑크·리사도 수상…겹경사 K-팝 4관왕…“주류 음악 우뚝”

그룹 블랙핑크 로제가 K-팝 새 역사를 썼다. 미국 4대 음악 시상식 중 하나인 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)’에서 K-팝 최초로 ‘올해의 노래’ 트로피를 들어 올렸다.

이번 시상식에서 K-팝은 총 4개의 트로피를 챙겼다. 로제를 비롯해 블랙핑크(올해의 그룹), 캣츠아이(올해의 푸시 퍼포먼스)가 장르와 무관한 전 부문에서 트로피를 챙겼고, 블랙핑크 리사는 올해로 통산 세 번째 ‘베스트 K-팝’으로 꼽혔다.

로제는 지난 8일(한국시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 MTV VMA에서 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트(APT.)’로 ‘올해의 노래’를 수상했다.

로제는 이번 시상식에서 ‘아파트’로 올해의 노래는 물론 ‘올해의 비디오’ ‘최우수 컬래버레이션’ ‘최우수 팝’ ‘최우수 디렉션’ ‘최우수 아트 디렉션’ ‘최우수 비주얼 이펙트’ 부문을 비롯, 솔로 정규 1집 ‘로지’ 타이틀곡 ‘톡식 틸 디 엔드’로 최우수 K-팝 부문 후보에도 이름을 올리며 총 8개 부문 후보자가 됐다.

이 중 올해의 노래는 시상식의 주요 부문이자 대상의 하나로 꼽힌다. 부문의 이름답게 올 한 해 최고의 곡과 최고의 성취를 거둔 노래에 주어지는 상이다.

올해의 노래 부문 후보로는 K-팝 가수 최초로 2021년 그룹 방탄소년단(BTS)의 메가 히트곡 ‘다이너마이트(Dynamite)’가 오른 바 있다. 로제의 이번 수상은 K-팝이 일부의 소수 취향이 아닌 주류 음악시장의 청취자들을 사로잡는 보편적 팝으로 자리잡았다는 방증이기도 하다.

로제의 ‘아파트’는 지난해 10월 공개, 미국 빌보드 메인 싱글차트인 ‘핫100’에 최고 3위, 영국 오피셜 차트 ‘톱100’에 최고 2위까지 올랐으며 43주 연속 차트에 이름을 올렸다.

시상식에서 로제는 수상 소감을 통해 “믿을 수 없다”며 “가장 먼저 저를 믿어주고 도와준 브루노 (마스)에게 정말 감사하다. 넌 나의 완전한 아이돌이자 훌륭한 선생님”이라고 했다.

큰 상을 수상하며 로제는 지난 시간도 돌아봤다. 그는 “며칠 전 누군가 제 삶의 두려움이 뭐냐고 물었다. 전 이 여정에서 12년 전 가수의 꿈을 키우던 열여섯의 나 자신을 실망시킬까 두려웠다”고 말했다.

이어 “이 상을 꿈을 꾸던 열여섯의 나에게 바친다. 이건 16살의 제겐 정말 큰 순간이다”고 덧붙였다.

로제는 “제가 오늘의 예술가로 성장하는 모습을 지켜보고 그 꿈을 제 안에 불어넣어 변화를 만들어준 모든 분들께 감사하다”고 했다. 이어 “열여섯의 저와 그들의 노력이 보상받는 순간이기에 기쁘고 자랑스럽게 이 상을 받는다. 저의 심리상담사가 매일 제게 하라고 했던 것처럼 저 스스로에게 고맙다고 말하고 싶다. 가장 힘든 시기에도 포기하지 않아 고맙다”고 부연했다. 로제는 더블랙레이블의 수장인 테디와 블랙핑크 멤버들을 언급할 땐 한국어를 곁들이며 “테디 오빠, 저 상 탔어요. 블랙핑크 멤버들 지수 제니 리사, 저 상 탔어요. 늘 고맙고 사랑합니다”고 말했다.

로제의 ‘아파트’는 한국의 술게임을 소재로 한 곡이다. 로제가 직접 작사·작곡에 참여, 세계적인 팝스타인 브루노 마스와 협업했다.

로제를 비롯해 이번 시상식에선 K-팝 그룹의 의미있는 수상이 눈에 띄었다. 로제가 속한 블랙핑크는 ‘올해의 그룹’ 상을 받았다. 블랙핑크는 저마다의 소속사로 떠나 개인 활동에 전념하던 네 멤버가 최정상의 성취를 거둔 뒤 올해 마침내 완전체로 다시 뭉쳐 신곡 ‘뛰어(JUMP)’를 낸 뒤 월드투어를 이어가고 있다. 이번 컴백과 수상으로 여전한 블랙핑크의 저력을 입증했다.

리사도 트로피를 들어올렸다. 리사는 도자 캣과 레이와 협업한 ‘본 어게인(Born Again)’으로 올해에도 MTV VMA 베스트 K-팝 부문 트로피를 챙겼다. 2022년 ‘라리사(Lalisa)’, 2024년 ‘뉴 우먼(NEW WOMAN)‘에 이어 세 번째 성취다.

리사는 영상을 통해 “이 상을 받게 돼 정말 영광이다. 특별한 음악을 함께 해 준 도자캣과 레이 고맙고 프로듀싱 팀과 소속사 식구들도 감사하다”며 “팬들 없이는 이 일을 해낼 수 없었을 것이다. 여러분을 너무 사랑한다”고 말했다.

하이브와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이(Katseye)는 ‘터치(Touch)’로 ‘MTV 푸시 퍼포먼스 오브 더 이어(Push Performance of the Year)’를 받았다. 캣츠아이는 “지금 이 순간이 무척 보람차게 느껴진다. 전 세계 아이콘즈(EYEKONS, 팬덤명)들에게 정말 감사하다. 이건 우리에게 세상 전부와 같은 의미다”라고 말했다.

2025 MTV VMA에서 올해의 비디오는 아리아나 그란데의 ‘브라이터 데이즈 어헤드’, 최우수 컬래버레이션은 레이디 가가와 브루노 마스의 ‘다이 위드 어 스마일’, 최우수 팝은 아리아나 그란데, 최우수 디렉션, 최우수 아트 디렉션은 레이디 가가의 ‘아브라카다브라’, 최우수 비주얼 이펙트 부문은 사브리나 카펜터의 ‘맨차일드’, 최우수 시네마그래피는 켄드릭 라마의 ‘낫 라이트 어스’, 최우수 안무는 도이치가 각각 받았다. 고승희 기자