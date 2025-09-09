與 교섭단체 대표연설 긴급 기자회견 “巨與 품격 기대했는데 너무나 실망” 與 추진 내란재판부에 “비상한 결단”

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 9일 정청래 더불어민주당 대표의 정기국회 교섭단체 대표연설에 대해 “양보가 아니라 여전히 국민의힘, 제1야당에 대한 선전포고”라고 비판했다. 장 대표는 민주당이 추진하는 ‘내란전담재판부’에 대해서도 “사법부를 근본적으로 흔드는 반헌법적인 발상”이라며 “내란특별재판부를 밀어붙인다면 저는 비상한 결단을 할 것이라고 다시 한번 강조해서 말씀드린다”고 했다.

장 대표는 이날 오전 정 대표의 대표연설이 진행된 본회의가 종료된 직후 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “거대여당 대표의 품격을 기대했는데 너무나 실망스러웠다”며 이같이 말했다. 그는 기세는 여의도 대통령을 보는 것 같았다. 근데 내용은 거울을 보면서 자기 독백을 하는 것처럼 보였다”고 했다.

장 대표는 “국민의 삶이 팍팍한데 민생에 대한 이야기보다 이념에 대한 이야기로 연설이 가득 채워져 있었다”며 최근 미국 이민세관단속국(ICE)의 한국 기업인 무더기 단속에 대한 입장 부재를 지적했다. 그러면서 “어떤 명확한 입장도 밝히지 않고, 지금 사태가 이렇게 된 것에 대한 어떤 유감이나 사과 표명도 없었다”며 “그저 명비어천가를 부르고 자화자찬에 바빴다”고 말했다.

장 대표는 “대통령께서 어제(8일) 정청래 대표에게 여당이 더 많은 것을 가졌으니 양보하라고 주문했다”며 “그런데 양보는커녕 연설 내내 여전히 국민의힘을 없애겠다는 이야기만 반복했다”고 꼬집었다.

또 정 대표가 언급한 “국민주권시대”, “절대 독점은 절대 부패한다” 발언에 대해서도 “지금 국민주권시대가 맞습니까. 아니면 민주당 1당 독재 시대입니까”라고 반문했다. 또 “지금 모든 권력을 절대 독점하고 있는 사람, 지금 절대 독점하고 있는 정당이 누구이고 어느 정당입니까”라고 물었다.

장 대표는 “이미 민주당과 이재명 정권은 절대 부패하고 있다”며 “민주당은 문재인 정권 때처럼 이번에도 역시 ‘적폐 청산’이란 이름 아래 상대 진영 말살에만 몰두하고 있다”고 했다. 그는 “상대 진영을 말살하기 위해서는 헌법 체계의 근간까지 흔들고 있다”며 민주당이 추진하는 ‘더 센’ 3대 특검법(내란·김건희·순직해병) 개정안과 내란전담재판부 신설법 처리 강행 시 “비상한 결단”을 언급했다.

장 대표는 청년 실업 등 민생 문제를 거론하며 “과거를 청산하는 방법은 무엇입니까. 미래로 가는 것”이라며 “청산을 부르짖으면서 적대적 정치에만 기생하는 정치세력은 반드시 자멸할 것”이라고 말하기도 했다. 이재명 정부와 민주당이 추진하는 민생회복소비쿠폰 정책에 대해선 “386식 퍼주기 망령에서 벗어나지 못하고 있다”고 했다.

장 대표는 “저는 정치를 걷어찰 생각이 없다고 여러 차례 말씀드린다”며 “국민 삶을 챙기는 것을 위해서라면 누구든지 언제든지 손 잡을 준비가 됐다”고 했다. 다만 “대통령은 분명 정청래 대표에게 ‘여당이 가진 것이 많으니 양보하라’고 주문했다”며 “저는 거대여당이 먼저 양보하고 손 내밀 때 협치가 가능하다고 생각한다”고 강조했다.