총영사 “美협조 속 기술적 문제 해결중” “대부분 귀국 희망”…이르면 11일 국내로 전세기 비용 10억 추정, LG엔솔 측 부담 이르면 9일 한미 외교장관간 회동 전망 재입국 제한 등 불이익 배제 협의·조율

한국 정부가 8일(현지시간) 미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 있는 한국인들의 귀국을 위한 준비 절차에 착수한 가운데 이르면 오는 10일 이들을 태울 귀국편 전세기가 애틀란타로 출발한다.

9일 항공업계 등에 따르면 대한항공은 이르면 10일 오전 인천국제공항에서 조지아주 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항행 B747-8i 전세기를 투입할 예정이다. 이 여객기는 총 368석을 갖춰 구금된 한국인 300여명이 한 번에 탑승할 수 있는 것으로 전해졌다.

한국에서 미국으로 향할 때는 빈 항공기로 움직이는 페리 비행을 하고 한국인들을 태우고 돌아오는 편은 10일(현지시간) 늦은 오후 애틀랜타 공항에서 출발해 한국시간으로 11일 오후 늦게 인천공항에 도착할 것으로 전망된다.

석방된 한국인들은 우선 조지아주 남부 포크스톤의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 차로 약 4시간30분 거리(428㎞) 떨어진 애틀랜타 공항으로 이동한 다음 전세기에 탑승할 예정이다.

당초 귀국편은 구금시설에서 차로 약 50분 거리인 플로리다주 잭슨빌 국제공항에서 출발하는 방안이 검토됐으나, 대형기 이착륙에 제약이 있는 점이 확인돼 애틀랜타 공항으로 최종 확정됐다.

전세기 왕복 운항 비용은 10억원 안팎이 소요될 것으로 업계는 추산했다. 이 비용은 LG에너지솔루션 측에서 부담할 예정이다.

외교부는 이와 관련해 “미국 조지아주에 구금 중인 우리 국민 귀국을 위한 전세기 투입에 필요한 비용은 관련 기업 측에서 부담할 예정”이라며 “따라서 정부의 비용 청구 또는 구상권 행사 대상이 아니다”라고 설명했다.

8일(미국 현지시간) 조기중 주미 워싱턴 총영사는 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금시설을 찾아 한국인 근로자 석방·귀국 준비 상황을 점검했다. 조 총영사는 현장 방문 후 기자들과 만나 “미국 측의 협조로 기술적인 문제들을 원활히 해결하고 있다”고 밝혔다.

구금된 직원들의 자진출국 의사에 대해선 “대부분 귀국을 원하고 있다”고 밝혔지만, 일부 잔류 희망자가 있는지에 대해서는 “지금 말하기 어렵다”며 신중한 태도를 보였다. 그는 또 “자진출국은 추방이 아니기 때문에 ‘5년 입국 제한’과 같은 불이익은 없다”고 강조했다.

조 총영사와 외교부 현장대책반은 이날 오전과 오후 두 차례에 걸쳐 구금시설을 방문해 전세기 탑승에 필요한 절차를 진행했으며, “미국 측의 협조를 받아 기술적인 문제들을 원활히 해결하고 있다”며 이민 당국의 외국인 번호(A-number) 부여 절차도 이날 중 마무리될 예정이라고 설명했다. 이 번호는 이민 기록 관리에 필요한 식별 번호로, 출국 전 반드시 부여돼야 하는 행정 절차다.

조 총영사는 이날 오전에도 기자들과 만나 “많은 인원을 한꺼번에 전세기로 보내려면 행정적·기술적으로 해결해야 할 부분이 많다”고 설명했다.

외교부 현장대책반은 9일 다시 구금시설을 찾아 귀국을 위한 실무 준비를 이어갈 예정이다.

한미간 최종적 고위급 조율을 위해 방미길에 나선 조현 외교부 장관은 이르면 9일 워싱턴에서 마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관 직무대행과 만나 구금자들의 재입국 제한 등 불이익 배제에 대한 확답을 구할 것으로 전망된다.

한편, 한미경제연구소(KEI) 아리우스 데어 공보국장은 이날 KEI 홈페이지에 게재한 글에서 이번 단속을 “트럼프 행정부가 불법 이민자 추방과 해외 투자 유치를 통한 제조업 재건이라는 두 목표가 충돌한 사례”라고 진단했다. 그는 “미국은 한국의 첨단 제조업 투자를 환영하지만, 연방 이민법 때문에 공장 건설과 가동에 필요한 기술 인력을 신속하게 들여오기 어렵다”고 지적했다.

데어 국장은 “미국은 외국인 직접투자(FDI)와 첨단 제조업을 원하지만, 공장에 특화된 전문 인력을 단기간에 투입할 수 있는 합법적이고 안정적인 경로를 충분히 제공하지 않는다”고 평가했다. 이어 “한국 엔지니어들이 현지 노동자를 교육하고 초기 생산라인을 안정시키는 과정이 필요하다”며, 특히 대기업과 함께 진출하는 한국 중소 협력업체가 비자 문제로 더 취약한 상황이라고 우려했다.

그는 “엔지니어 같은 숙련된 전문가들이 현대 같은 기업을 미국으로 동반해 미국 노동력을 교육하고 현지화하는 것을 도와야 한다”면서 공장이 어느 정도 자리잡기까지는 “생산라인을 아는 한국 기술자들이 필요하다”고 강조했다.

그러면서 대기업이 하도급 업체의 비자 준수 여부를 하도급 업체만의 문제로 생각하지 말고 더 관심을 가져야 한다고 당부했다.

그는 H1B 전문직 비자 등 기존 비자 제도가 빠른 속도로 진행되는 한국 기업의 투자에 필요한 인력 수요를 감당하기에 충분하지 않다면서 미국 의회가 한국 국적자를 위한 전문직 비자를 신설해야 한다고 주장했다.

또 행정부 차원에서 B-1 비자 소지자의 활동 범위를 확대하는 등 제도적 유연성을 발휘해야 한다고 강조했다.

정목희 기자