고용량·LFP 적용 SBB 신제품 공개 AI 데이터센터 최적화 제품도 전시 “선도기술·현지생산 역량이 경쟁력”

삼성SDI가 9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막한 북미 최대 에너지산업 전시회 ‘RE+ 2025’에 참가해 미국 에너지저장장치(ESS) 시장에 최적화된 차세대 배터리 제품 라인업을 전격 공개했다.

삼성SDI는 ▷SBB(삼성배터리박스) ▷UPS(무정전전원장치) ▷각형 ▷USA 프로덕션 ▷어워드 등 5개 전시 존을 구성하고, SBB 신제품을 비롯해 고출력 UPS용 배터리와 각형 배터리 기술력 등을 선보였다. 특히 최근 급성장하고 있는 미국 ESS 시장을 겨냥해 ‘올 아메리칸, 프루븐 & 레디(All-American, Proven & Ready)’라는 슬로건을 내걸고 미국 현지 생산 역량과 차별화한 ESS 기술력을 강조했다.

대표 전시물은 ‘SBB 존’에 전시된 차세대 SBB 제품 ‘SBB 1.7’과 ‘SBB 2.0’이다. 이번 전시에서 최초 공개된 이들 제품은 내년부터 미국 현지에서 생산된다. SBB 1.7은 에너지밀도가 향상된 삼원계 NCA 배터리가 탑재돼 SBB 1.5 대비 컨테이너 사이즈는 같지만 용량은 6.14MWh로 약 17% 늘어났다.

리튬인산철(LFP) 배터리가 탑재된 SBB 2.0은 삼성SDI 고유의 각형 폼팩터에 차별화한 소재와 극판 기술을 적용해 기존 LFP 배터리의 단점인 낮은 에너지 밀도를 극복하고 안전성과 가격 등의 장점은 극대화한 것이 특징이다.

SBB는 20피트 크기의 컨테이너에 배터리와 안전장치 등을 설치해 고객 편의성과 성능을 극대화한 전력용 ESS 배터리 설루션이다.

독자 개발한 함침식 소화 기술(EDI)과 인공지능(AI) 기반의 사전 고장 진단, 수명 예측 알고리즘 등 삼성SDI의 ESS 설계 노하우를 집약해 업계 최고 수준의 안전성과 장수명을 확보했다. 서재근 기자