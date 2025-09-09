차세대 원자로 MSR로 운항 친환경 기술 인증들 획득 예정

삼성중공업은 미국 선급(ABS)과 라이베리아 기국으로부터 소형 모듈 원자로를 지닌 ‘용융염원자로(MSR) 추진 17만4000㎥급 액화천연가스(LNG) 운반선’의 기본 인증(AiP)을 받는다고 9일 밝혔다. 이번 인증 획득은 9~12일(이하 현지시간)까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 에너지 전시회 가스텍 2025에서 이뤄졌다. 세계 첫 공인을 받는 MSR 추진 LNG운반선에는 삼성중공업과 한국원자력연구원이 개념 설계를 수행한 MSR이 추진 동력으로 사용된다. MSR 방식은 핵연료와 냉각재를 일체화한 용융염(액체 핵연료)을 사용함으로써 안정성이 높고 에너지 효율이 뛰어나다.

삼성중공업은 가스텍 행사 기간 중 친환경 디지털 융합 설루션 기술 인증을 다수 획득할 예정이다. 9일에는 노르웨이 선급(DNV)으로부터 선체 크기를 최적화하고 단열 성능을 개선한 8만㎥급 액화수소 운반선 인증을 받는다. 10일에는 영국 선급(LR)로부터 풍력보조추진장치 탑재 LNG운반선에 대한 인증 획득이 예정돼 있다.

이어 9일과 10일 양일간 글로벌 5개 선급이 15㎿(메가와트)급 부유식 해상풍력 하부 구조물인 스냅 윈드 플로트를 인증할 예정이다. 스냅 윈드 플로트는 독창적 방식을 적용해 해상풍력 구조물의 시공 기간을 획기적으로 단축시킨다.

삼성중공업은 10일 싱가포르 선사인 이스턴 퍼시픽 쉬핑과 선박 생애주기 관리 설루션(DT-SLM) 적용 협약을 체결할 예정이다. DT-SLM은 디지털 트윈 기술을 활용해 선박 주요 장비의 성능을 관리한다.

한영대 기자