하원, 신임 194표 vs 불신임 364표 바이루 내각 총사퇴…정국 혼란 불가피 마크롱 책임론…극좌정당 탄핵안 예고 재정위기 속 3년새 네번째 총리 교체 ‘빚더미 프랑스’ 국가신뢰도 타격 우려

프랑스 하원이 8일(현지시간) 프랑수아 바이루 총리가 이끄는 정부에 대한 불신임을 결정했다. 이에 따라 지난해 12월 출범한 바이루 정부는 9개월 만에 총사퇴하게 됐다.

직전 미셸 바르니에 정부가 출범 3개월 만에 단명했고 바이루 정부 역시 1년을 채우지 못하면서 이들 총리를 내세운 에마뉘엘 마크롱 대통령의 입지는 더욱 축소될 전망이다.

프랑스 하원은 이날 오후 바이루 정부에 대한 신임 여부를 표결에 부쳤다. 표결 결과 신임 194표, 불신임 364표. 범여권을 구성하는 중도와 일부 우파 진영을 제외한 야당 표 대부분이 불신임에 쏠렸다.

프랑스 헌법상 정부는 하원 재적 의원의 과반수가 불신임에 찬성하면 즉각 사퇴해야 한다. 이날 현재 하원 재적 의원은 총 574명(3명 공석)으로, 불신임 가결 정족수는 288표였다.

하원이 정부 불신임을 결정함에 따라 바이루 총리는 9일 오전 마크롱 대통령에게 정부 사퇴서를 제출할 예정이다. 프랑스 제5공화국 역사상 정부가 하원의 신임 투표에서 낙마한 건 이번이 처음이라고 프랑스 일간지 르몽드는 전했다.

바이루 정부는 내년 긴축 재정안을 두고 야당과 대립해왔다. 프랑스의 공공 부채는 지난해 기준 3조3000억유로(약 5200조원)로, 프랑스 국내총생산(GDP) 대비 113% 수준이다.

이에 바이루 총리는 지난 7월 15일 440억유로(약 66조원)의 예산 절감과 세수 증대를 포함한 내년도 예산안 지침을 발표했다. 국방 예산을 제외한 정부 지출을 올해 수준으로 동결하고, 생산성 확대를 위해 공휴일 이틀을 폐지하는 내용 등을 담았다.

정부 예산안에 여론 반발이 거셌다. 야당 역시 가을 정기 회기가 소집되면 즉각 정부 불신임안을 통과시키겠다고 압박했다. 바이루 총리는 이에 지난달 25일 프랑스가 처한 재정 위기를 거듭 설명하면서 본인이 먼저 나서 의회의 신임 투표를 요청했다. 충격파를 던져 국민에게 상황의 심각성을 일깨우는 한편, 의회 신임을 얻어 긴축 재정을 밀어붙일 동력을 확보하겠다는 심산이었다.

바이루 총리는 이날 신임 투표에 앞선 정견 발표에서도 의원들에게 “여러분은 정부를 전복시킬 권한은 있지만, 현실을 지울 권한은 없다. 현실은 냉혹하게 지속될 것”이라고 호소했다. 그러면서 “지출은 더욱 증가할 것이며, 이미 견딜 수 없을 정도로 무거운 부채 부담은 점점 더 무거워지고 비싸질 것”이라고 경고했다.

그러나 이날 신임 투표 문턱을 넘지 못하면서 바이루 총리 스스로 정부 생명을 단축한 모양새가 됐다. 엘리제궁은 성명에서 마크롱 대통령이 9일 바이루 정부의 사임을 수락하고 조만간 새 총리를 임명할 것이라고 밝혔다.

정부 공백 상태와 함께 프랑스 정치는 다시 혼돈의 소용돌이에 빠지게 됐다. 마크롱 대통령을 직접 겨냥한 야당의 공세도 더 거세지고 있다. 극좌 정당은 당장 마크롱 대통령에 대한 탄핵안 발의를 예고하고 나섰다. 막대한 공공 부채에 이어 정치적 불확실성까지 커지면서 국제 사회 내 프랑스의 신뢰도 타격도 불가피해 보인다.

마크롱 대통령의 오랜 경쟁자이자 차기 대권 후보인 극우 국민연합(RN)의 하원 원내대표 마린 르펜 의원은 의회 해산까지 요구했다. 그는 이날 의회 신임 투표에 앞선 정견 발표에서 대통령의 사임은 기대하지 않는다며 대신 “법적, 정치적, 도덕적으로 (의회) 해산이 (대통령의) 의무”라고 강조했다.

현재 정당 지지율 1위인 RN 입장에서 새 총선에 따른 의회 과반을 노리는 것이다. 이를 발판으로 내년 지방선거, 내후년 대통령 선거까지 바라보고 있다. 과거 프랑스 정치권의 양대 산맥인 사회당 역시 바이루 정부 붕괴를 당의 재도약 기회로 보고있다. 올리비에 포르 사회당 대표는 이날 TF1 뉴스에 출연해 “이 나라에는 정의가 필요하다. 이제 좌파가 이 나라를 통치할 때”라고 말했다.

극좌 성향 굴복하지않는프랑스(LFI)는 마크롱 대통령 비판에 가장 열성적이다. 마틸드 파노 LFI 하원 원내대표는 “우리는 같은 정책을 고집할 또 다른 총리를 원하지 않는다”며 “프랑스가 다뤄야 할 문제는 국민 주권을 존중하지 않는 대통령의 퇴진”이라고 말했다. 그는 9일 의회에 대통령 탄핵안을 발의할 생각이다.

LFI와 좌파 연합을 구성한 상대적 온건 성향의 녹색당이나 사회당은 좌파 출신 총리 임명을 촉구하고 있다. 마린 통들리에 녹색당 대표는 엑스(X·옛 트위터)에 “다음 총리는 좌파 연합 출신일 수밖에 없다. 총선 1년 만에 프랑스 국민의 표를 존중할 때가 됐다”며 “우리는 준비됐다”고 썼다.

마크롱 대통령은 의회 해산까지 고려하지는 않는 것으로 전해졌다. 그는 이날 엘리제궁을 통한 성명에서 향후 며칠 내로 새 총리를 임명하겠다고 밝혔다. 2022년 4월 연임에 성공한 그는 3년새 네번째 총리 교체를 앞두고 있다.

김수한 기자