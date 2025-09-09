회사 “통째로 저온 저속 착즙…일상 속 건강루틴 완성”

최근 ‘저속노화’ 등 건강 트렌드의 핵심은 ‘덜 가공하고, 더 날 것으로 먹는 것’이다. 단순히 무엇을 먹느냐보다 ‘얼마나 온전히 흡수되느냐’에 주목하고 있다. 이런 변화의 중심은 ‘엔자임주스’다.

엔자임주스는 3가지 이상의 생채소와 과일을 저온·저속 착즙해 만든다. 열에 약한 효소(enzyme)는 40도 이상에서 쉽게 파괴된다. 때문에 가열이나 고속 분쇄과정을 거친 주스에서는 살아남기 어렵다. 반면, 저온·비가열 착즙을 통해 만들어진 엔자임주스에는 효소와 파이토케미컬, 항산화 성분, 미세 영양소 등이 최대한 보존된다.

휴롬이 개발한 착즙기 ‘H410’는 채소·과일을 통째로 넣을 수 있는 메가호퍼와 저온 저속으로 착즙할 수 있는 멀티스크루가 장착됐다. 이를 통해 엔자임주스를 쉽게 획득할 수 있게 한다.

멀티스크루는 채소·과일을 지그시 눌러 짜 열 발생과 공기 접촉을 최소화해 영양이 살아있는 엔자임주스를 만들어준다. H410은 투입구가 큰 메가호퍼를 적용해 통째로 넣을 수 있게 한다. 재료를 넣고 작동 버튼을 누르면 자동 절삭해 재료를 따로 손질할 필요가 없다.

휴롬은 이를 바탕으로 ‘엔자임 주스키트’도 선보였다. 식음료 전문가와 식품영양연구팀이 맛과 영양을 고려한 최적의 비율로 레시피를 개발해 세척부터 손질까지 완료된 신선한 원물을 한 팩에 담았다. 소비자는 세척과 손질과정 없이 주스키트 원물을 착즙기에 넣기만 하면 항산화 효소와 파이토케미컬 등 맛과 영양이 그대로 보존된 엔자임주스를 섭취할 수 있다.

휴롬 측은 “일상 속에서 간편하게 건강주스를 섭취할 수 있도록 채소·과일 일일 권장섭취량인 500g을 한 팩에 담았다. 엔자임 주스키트와 착즙기는 함께 활용하기 알맞다”고 했다.