8월 점유율 38%, 2017년 10월 이후 최저

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일론 머스크가 이끄는 전기차업체 테슬라가 미국 시장에서 점유율이 8년 만에 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다.

8일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면 시장조사업체 콕스 오토모티브 조사에서 한때 80%를 넘겼던 테슬라의 미국 전기차 시장 점유율이 지난 8월 38%로 떨어졌다.

테슬라의 미국 시장 점유율이 40% 밑으로 떨어진 건 2017년 10월 모델 3 생산을 본격적으로 늘려가던 시기 이후 처음이다.

특히 지난 6월 48.7%에서 7월 42%로 급락한 뒤 내림세를 지속하고 있다.

콕스 오토모티브의 산업 인사이트 책임자 스테파니 발데스 스트리티는 “테슬라는 자기들을 로보틱스·AI 기업으로 규정하고 있지만, 결국 자동차 회사인 이상 신차가 없으면 시장 점유율은 떨어질 수밖에 없다”고 말했다.

테슬라가 저가 전기차 모델 출시를 계속 미뤄 라인업이 오래된 반면, 경쟁사들은 새로운 전기차 모델을 쏟아내고 있어 테슬라의 점유율이 하락했다고 로이터는 분석했다.

또 올해 상반기 머스크의 트럼프 행정부 내 정부효율부(DOGE) 활동과 보수적인 정치 성향이 일부 소비자들을 등 돌리게 했다는 지적도 있다.

아울러 최근 미국 정부의 전기차 세액공제(보조금) 만료를 앞두고 다른 자동차 업체들이 전기차 판매를 위해 자체 소비자 혜택을 경쟁적으로 늘린 영향도 있는 것으로 분석됐다.

한편 머스크 CEO는 테슬라의 비즈니스 중심이 로봇과 AI로 이동할 것이라고 강조하고 있다. 그는 최근 “테슬라의 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스(Optimus)’가 기업가치의 80%를 차지할 것”이라며 AI와 휴머노이드 로봇 중심의 새 비전을 제시했다.

테슬라의 휴머노이드 ‘옵티머스’는 공장과 가정에서 반복적이거나 위험한 작업을 수행하도록 설계됐다. 테슬라는 ‘옵티머스’를 2025년 수천 대를 시작으로 2026년 5만~10만 대, 2020년대 말까지 연간 50만~100만 대를 생산한다는 목표다. 각 유닛의 가격은 2만~3만 달러가 될 것으로 예상된다.

머스크는 옵티머스를 ‘역사상 가장 큰 제품 기회’라고 언급하며, “테슬라의 미래 가치가 자동차보다 로봇에 더 많이 의존할 것”이라고 강조했다.