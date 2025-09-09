인테리어부터 가구설치·이사까지 한번에 제공

오피스가구 산업이 근본적 전환점을 맞고 있다. 하이브리드워크의 확산 등 일하는 방식의 변화로 단순히 일하는 곳이 아니라 협업과 조직문화를 실현하는 곳으로 진화하고 있기에 그렇다. 기업들은 가구공급을 넘어 통합 공간솔루션을 제공하는 파트너를 필요로 하고 있다.

국내 오피스가구 1위 퍼시스가 이 추세에 맞춰 ‘토탈 오피스솔루션’으로 새 기준을 제시한다. 하나의 계약서로 인테리어부터 가구설치, 이사까지 한번에 해결해주는 통합서비스가 핵심이다.

토탈 오피스솔루션은 공간설계 단계부터 오피스가구 납품 및 이후의 유지·관리까지 기업의 업무방식과 사용자 편의성을 함께 고려한다. 사무환경 컨설팅에 기반한 공간설계, 인테리어(퍼플식스 스튜디오), 이사·클리닝·설치(레터스) 등 오피스환경 전 과정을 구축해준다.

이런 통합 접근법은 기존 방식의 한계를 해결한다. 기업들이 오피스 구축을 위해 단계별로 여러업체와 개별 계약하며 겪던 문제를 없앴다.

실제 티엑스알로보틱스 사례에서 퍼시스는 인테리어부터 이사, 가구 설치까지 원스톱 서비스를 제공해 일정과 품질, 커뮤니케이션효율 면에서 호평을 받았다. 각각 다른 업체가 담당할 경우 발생할 수 있는 책임소재의 모호함 등을 해결하며, 통합서비스의 새로운 가능성을 제시했다는 평가를 받았다.

퍼시스는 “가구 제조업체에서 솔루션 제공 기업으로 변화하고 있다. 공간과 문화를 설계하고 책임지는 기업으로 도약해 기업고객에게는 더 나은 오피스환경을, 업계에는 새로운 성장동력을 제공하겠다”고 밝혔다.