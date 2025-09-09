친환경 선박으로 건조 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] HJ중공업은 오세아니아 지역 선주사와 총 6400억원 규모의 8850TEU(1TEU=6m 길이 컨테이너 1개)급 친환경 컨테이너선 4척에 대한 건조계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

HJ중공업은 부산 영도조선소에서 건조해 2027년부터 차례로 선박을 인도할 예정이다.

HJ중공업이 이번에 수주한 선박은 친환경 컨테이너선이다. 국제해사기구(IMO)의 선박 황산화물 배출 규제에 대응하기 위해 탈황설비인 스크러버가 설치될 예정이다. 친환경 연료인 메탄올을 추진 동력으로 사용할 수 있는 메탄올 레디 선박으로 건조된다.

유상철 HJ중공업 대표이사는 “이번 계약은 기존 선주가 납기와 사양, 품질에 만족하면서 추가 발주를 이어간 사례로 회사의 친환경 컨테이너선 기술력이 글로벌 시장에서 인정받고 있음을 다시 한번 입증했다”며 “친환경 고품질 선박 건조와 납기 준수를 통해 선주사의 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.