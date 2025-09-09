벽면재 ‘스토리월’과 바닥재 ‘SB마루 스톤’이 같은 톤·패턴

한솔홈데코가 벽과 바닥을 아우르는 ‘스토리월’과 ‘SB마루 스톤’을 통해 공간 전체의 톤을 일관되게 연출할 수 있는 인테리어 솔루션을 선보인다.

최근 인테리어 트렌드는 개별적 화려함보다 공간 전반의 통일감과 안정감을 중시하는 방향으로 변하고 있다. 이에 한솔홈데코는 마루·벽·가구 등 생활공간의 주요 면을 동일한 톤과 패턴으로 구성할 수 있도록 다양한 제품군을 제안하고 있다.

벽면재 ‘스토리월’은 친환경 소재를 기반으로, 원목이나 대리석을 실제로 사용한 듯한 무늬와 질감을 구현한다. 찍힘·긁힘·곰팡이에 강한 내구성도 갖췄다. 또 바닥재와 동일한 패턴을 적용해 벽과 마루가 끊기지 않고 이어지는 시공이 가능해 고급스러운 공간을 완성할 수 있다.

바닥재 ‘SB마루 스톤’은 자체 개발한 특수소재인 SB코어를 사용해 내수성과 복원력이 뛰어나다. 최고(E0) 등급의 친환경 소재를 채택해 유해물질 방출을 최소화한다. 일반 강마루 대비 넓은 폭으로 시공 시 공사기간을 단축시켜주는 장점도 있다.

디자인 측면에서도 대리석, 테라조, 샌드스톤 등 사실적 스톤패턴을 요철 처리해 고급감을 더한다. 390×790㎜, 590×1200㎜, 800×800㎜ 등 다양한 규격을 갖춰 맞춤형 공간연출이 가능하다.

한솔홈데코 측은 “스토리월과 SB마루 스톤은 벽과 바닥, 가구를 하나의 톤으로 연결해준다. 친환경성과 디자인을 모두 만족시키는 인테리어 솔루션들을 계속 선보이겠다”고 했다.