[헤럴드경제=강승연 기자] 글로벌 커머스 플랫폼 이베이(eBay)는 오는 26일 한국 톱 셀러들을 초청해 역직구 전략을 공유하는 ‘2025 한국 셀러 밋업’을 개최한다.

한국 셀러 밋업은 창립 30주년을 맞이한 이베이가 한국 매출 상위 셀러와 브랜드, 유통 관계자를 대상으로 이베이의 글로벌 비전, 광고 전략과 성공 노하우 등을 공유하기 위해 마련한 행사다.

행사는 ▷이베이 전략 및 비즈니스 인사이트 ▷정책 및 셀러 지원 안내 ▷성공 사례와 실전 전략 공유 ▷셀러 성장과 안정적인 비즈니스 운영 지원 방안 등 4가지 세션으로 구성된다.

유창모 이베이 한국 CBT 사업본부장이 ‘이베이 한국사업본부 전반기 성과 및 2026년 전략’을 주제로 국내 셀러들의 역직구 성장세와 이베이의 사업 전략, 셀러 지원 방안을 공개한다.

이베이 결제 파트너사인 페이오니아 코리아와 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 담당자도 연사로 나서 글로벌 전자상거래 활용 전략과 정부의 중소기업 지원 정책에 대한 인사이트를 제공한다.

이베이 한국 CBT 사업본부는 글로벌 성공 셀러 사례와 효과적인 광고·마케팅 전략 등 실전 역직구 노하우를 소개한다.

이베이 톱 셀러들도 세션 연사로 나서 셀러 활동 전반에 대한 경험을 공유한다. K-팝 굿즈로 역직구 시장에 성공적으로 안착한 셀러는 글로벌 바이어 대상 SNS(사회관계망서비스) 전략을 전달한다.

이 밖에도 현장에서는 셀러 간 교류를 위한 네트워킹 세션과 럭키드로우 이벤트 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

이베이 글로벌 CBT 부사장 존 린은 “최근 K-열풍 속에서 가파른 성장세를 보이며 두각을 나타내는 한국 셀러들을 위해 글로벌 마켓 동향과 노하우를 나누는 교류의 장을 마련했다”고 설명했다.