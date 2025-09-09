[헤럴드경제=강승연 기자] BBQ가 카카오톡 선물하기 채널에서 판매되는 모바일 금액권 종류를 확대하고 10% 할인 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.

BBQ는 지난 7월 온라인·모바일 쇼핑을 통한 e쿠폰 거래액이 5100억원에 달하는 만큼 모바일 금액권을 다양화해 소비자 수요에 대응할 필요가 있다고 판단했다.

이에 기존 3만·5만원권으로 구성된 금액권에 1만원, 2만원, 4만원권 금액권 3종을 추가 도입했다.

소액 권종 추가로 소비자들이 선물 등 다양한 상황에 맞게 모바일 금액권을 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 금액권은 BBQ앱에 등록해 사용하거나 오프라인 매장에서도 쓸 수 있다.

BBQ는 이달 말까지 카카오톡 선물하기로 모바일 금액권을 구매한 고객을 대상으로 액면가의 10%를 할인 판매하는 프로모션도 전개한다.

BBQ 관계자는 “e쿠폰 등 온라인·모바일 결제 수단을 활용하는 비중이 늘어나는 트렌드를 반영했다”며 “외식 관련 트렌드 파악에 역량을 기울이며 소비자의 편의성 강화에 앞장서겠다”고 말했다.