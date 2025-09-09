시즌3 이벤트 11월 30일까지 진행 롯데월드 제휴 특별 혜택 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스뱅크는 고객들에게 환율을 예측하는 재미와 외화 자산 관리 습관을 동시에 제공하는 ‘오늘 미션, 환율 맞히기 시즌3’ 이벤트를 시작한다고 9일 밝혔다. 이번 시즌은 11월 30일까지 약 3개월간 진행된다.

‘환율 맞히기 이벤트’는 고객이 다음 날 환율이 상승할지 하락할지를 예측하고, 실제 환율과 비교해 정답을 맞히면 리워드를 받을 수 있는 방식으로 진행된다. 하루 한 번 참여할 수 있으며, 외화통장을 신규 개설하면 참여가 가능하다. 이번 시즌3에서는 기존 시즌2와 달리 연속 정답 뿐만 아니라 연속 출석만으로도 리워드가 제공된다. 토스뱅크 신규 고객에게는 3달러의 가입 리워드도 제공된다.

토스뱅크는 “고객들이 환율을 보다 친숙하게 경험하고, 환전을 일상의 자산 관리 방식으로 확장할 수 있도록 이번 이벤트를 기획했다”면서 “퀴즈 형식으로 매일 환율을 확인하면서 경제 흐름에 대한 감각을 기를 수 있고, 이를 통해 자연스럽게 ‘외화 재테크’를 생활 속에서 이어갈 수 있다”고 설명했다.

지난 시즌2에는 약 92만명이 이벤트에 참여했다. 무려 29회 연속 정답자가 탄생했으며, 20회 이상 연속 정답 고객도 53명에 달했다. 시즌2 기간 동안 새롭게 개설된 외화통장은 7만2000좌를 넘어섰다.

8월 말 기준 토스뱅크 외화통장 고객 수는 약 270만명에 달한다. 토스뱅크는 은행권 최초 ‘평생 무료 환전’ 혜택을 제공하고 있다.

이번 시즌3 기간에는 고객 참여를 응원하기 위한 롯데월드 제휴 특별 혜택도 마련됐다. 롯데월드 어드벤처 서울, 부산 종일권을 온라인 우대가로 이용할 수 있는 특별 쿠폰이 제공된다.

토스뱅크 관계자는 “환율 맞히기는 단순한 퀴즈를 넘어 실생활 혜택과 외화 자산 관리 습관을 함께 만들어가는 이벤트로 자리잡았다”라고 전하며, “앞으로도 고객이 즐겁게 참여하면서 자연스럽게 외화 재테크까지 이어갈 수 있도록 다양한 혜택과 경험을 제공하겠다”고 말했다.