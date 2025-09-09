8월까지 약 110만봉 판매

[헤럴드경제=정석준 기자] 농심이 스낵 ‘비29’ 판매 채널을 확대한다고 9일 밝혔다.

농심은 현재 편의점 CU에서 판매하고 있는 비29의 유통망을 15일부터 편의점 전 채널로 확대한다. 이후 대형마트, 온라인몰 등으로도 넓혀 나간다는 계획이다.

농심 비29는 1981년 출시된 카레맛 스낵이다. 농심은 지난 2월 편의점 CU에서 비29를 재출시했다.

비29는 출시 이후 3개월 치 계획 물량이 1개월 만에 완판되는 성과를 거뒀다. 이후 추가 물량을 통해 8월까지 약 110만봉이 판매됐다.

농심은 이번 판매채널 확대를 맞아 사은 이벤트를 진행할 계획이다. 또한, 카레를 선호하는 소비자층을 겨냥한 다양한 마케팅을 펼칠 예정이다.

농심 관계자는 “비29에 대한 소비자들의 뜨거운 성원에 보답하고자 더 많은 채널에서 만나볼 수 있도록 판매처를 확대했다”라며 “앞으로도 비29만의 복고 감성과 차별화된 맛을 알릴 것”이라고 말했다.