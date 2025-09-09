프리미엄 가구·인테리어 거래액 50%↑

[헤럴드경제=전새날 기자] 29CM는 최근 3개월간(6월1일~8월31일) 가구·인테리어 카테고리 거래액이 전년 동기 대비 50% 증가했다고 9일 밝혔다.

독창적인 정체성을 가진 국내 브랜드와 글로벌 브랜드를 동시에 비교할 수 있는 쇼핑 채널로 ‘이구홈’의 인지도가 높아진 점이 주효했다. 취향이 뚜렷한 29CM 고객의 실제 사용 후기와 스토리텔링 기반 콘텐츠가 성과를 견인했다.

특히 국내 디자인 가구 브랜드의 성장이 두드러졌다. 지난해 12월 29CM에 단독 입점한 프리미엄 매트리스 브랜드 ‘식스티세컨즈’는 최근 3개월간 거래액이 입점 직후 3개월 대비 2배 이상 증가했다.

홈리빙 브랜드 ‘피아바’는 소파, 테이블 등 객단가 높은 가구를 29CM에서 신규 전개하면서 8월 한 달간 거래액이 올해 1월과 비교해 8배 넘게 증가했다. 유에스엠, 아르떼미데, 앤트레디션 등 해외 브랜드의 거래액도 상승했다.

29CM는 결혼과 이사 시즌을 맞아 오는 18일까지 프리미엄 가구·인테리어 브랜드를 한자리에 모은 ‘월간가구백서’ 기획전을 연다. 행사는 신혼부부를 위한 웨딩 페어로 기획했다.

29CM는 가구 브랜드와 인기 주방용품 브랜드를 엄선해 제안한다. 침실, 거실, 주방 등 공간별 취향에 맞는 가구와 리빙 브랜드를 손쉽게 탐색할 수 있는 ‘키워드 큐레이션’ 기획전을 마련했다. 29CM만의 관점을 더한 감각적인 리빙 아이템을 제안하는 ‘위시 리스트’ 콘텐츠도 공개한다.

‘월간가구백서’ 기획전에서 가격대가 높은 홈 아이템을 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록 쿠폰 혜택도 늘렸다. 구매 금액 제한 없이 사용할 수 있는 10% 쿠폰과 금액대별로 사용할 수 있는 쿠폰까지 총 5종을 제공한다.

한편 결혼을 계획한 예비 신혼부부를 위한 SNS(사회관계망서비스) 댓글 이벤트도 마련했다. 이구홈 인스타그램 계정에 업로드되는 이벤트 게시물에 꼭 갖고 싶은 신혼집 인테리어 제품을 댓글로 남기면 참여할 수 있다.