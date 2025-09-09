50명 규모 봉사단 꾸려 교육 및 주거 환경 개선활동 ICT 교실 ‘카카오뱅크 ICT LAB’ 구축해 인프라 지원

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크는 임직원 봉사단 20명과 인도네시아 현지 파트너 은행인 슈퍼뱅크 직원 30여명을 포함한 50명 규모 봉사단을 꾸려 교육 및 주거 환경 개선 활동을 했다고 9일 밝혔다.

이번 봉사활동은 지난 8월 31일부터 9월 6일까지 인도네시아 땅그랑시 라젝 지역에서 진행됐다. 봉사단은 열악한 주거 환경에 놓인 극빈층 가정을 지원하기 위해 17개의 주택 건축에 직접 참여했다. 이번 활동을 위해 카카오뱅크는 NGO 한국해비타트에 3억원을 기부했다.

교육 환경 개선 활동도 진행했다. 봉사단은 라젝 지역 ‘박띠 퍼르띠위’ 중학교에 최신 컴퓨터 21대와 기자재를 기부해 정보통신기술(ICT) 교실 ‘카카오뱅크 ICT LAB’을 조성했다. 약 200명의 학생이 다니는 이 학교는 그동안 ICT 인프라가 부족해 한 대의 컴퓨터를 15명 이상이 나눠 써야 하는 상황이었다. 이번 지원으로 학생들이 최신 ICT 전용 교실을 갖추게 됐다.

교류 프로그램도 마련됐다. 봉사단은 학생들에게 한국어로 이름 쓰는 방법을 가르치고, 딱지놀이와 공기놀이, 한국 전통부채에 그림 그리기 등 한국 전통 놀이를 함께 즐겼다.

봉사에 참여한 카카오뱅크 직원은 “비록 힘든 작업이었지만 안전한 보금자리를 마련해드릴 수 있어 뿌듯했다”고 말했다. 슈퍼뱅크 직원 또한 “이번 활동은 단순한 봉사를 넘어 인도네시아에서 카카오뱅크와 함께 만들어갈 긍정적인 변화를 기대할 수 있는 시간이었다”라고 소감을 전했다.

카카오뱅크는 국내를 넘어 해외에서도 ESG 경영을 실천하고 있다. 해외 봉사활동은 올해를 포함해 3년 연속 이어지고 있으며, 지난 7월에는 유니세프 본부 및 한국위원회와 협약을 맺고 향후 2년간 200만 달러(약 26억원)를 기부하기로 했다. 후원금은 인도네시아, 캄보디아, 태국 등지의 청소년 기후위기 대응 프로그램에 사용될 예정이다.

카카오뱅크는 “인도네시아 시장에서 협업 중인 슈퍼뱅크와 함께 현지 사회공헌 활동을 진행해 더욱 뜻깊었다”며 “앞으로도 임직원과 함께 다양한 ESG 활동에 참여하며 상생과 나눔의 가치를 실현해 나가겠다”고 말했다.