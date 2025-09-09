주요 9개 계열사 포함

[헤럴드경제=전새날 기자] CJ그룹이 오는 10일부터 2025년도 하반기 신입사원 채용에 나선다.

이번 채용에는 CJ제일제당, CJ대한통운, CJ ENM, CJ올리브영, CJ푸드빌, CJ프레시웨이, CJ올리브네트웍스, CJ CGV, CJ 4DPLEX 등 주요 계열사가 참여한다.

지원서 접수는 CJ그룹 채용 홈페이지를 통해 온라인으로 진행한다. 마감일은 9월 24일이다. 지원자들은 서류 접수 후 안내에 따라 먼저 역량 검사를 진행한다. 이후 서류 심사와 역량 검사 결과를 종합해 선발된 합격자는 조직문화 적합성 검사, 1·2차 면접 등 계열사별 맞춤형 전형 절차를 거치게 된다.

모든 절차를 통과한 최종 합격자는 2026년 1월 제주도에서 있을 입문 교육에 참여할 예정이다.

CJ그룹은 지원자들의 편의를 높이고 더 나은 채용 경험을 제공하기 위해 채용 홈페이지를 새롭게 개편했다. 개편된 홈페이지에서는 CJ그룹의 인재상, 조직문화, 복리후생 등 다양한 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성했다.

또 유용한 정보를 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 회사의 공식 유튜브 채널인 ‘CJ NEWSROOM’과 ‘CJ Careers’를 통해 웹드라마, 계열사별 대표 직무 강연 영상 등 맞춤형 채용 콘텐츠를 선보인다. 특히 새롭게 공개된 이번 웹드라마는 배우와 크리에이터가 참여했다. 이외에도 최근 개편된 CJ그룹 공식 온드미디어 ‘CJ뉴스룸’을 통해 계열사별 채용 일정, 모집 직무별 상세 정보, 현직자의 조언 등을 담은 채용 콘텐츠를 제공한다.