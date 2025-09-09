올해 수탁고 증가액 1조347억 8월 한달간 1216억원 순유입

[헤럴드경제=경예은 기자] 한국투자신탁운용이 연금 공모펀드 부문에서 연초 이후 1조원이 넘는 자금 유입을 기록했다고 9일 밝혔다. 지난 8월 한 달 동안 한투운용 연금 공모펀드에는 1216억원 규모의 자금이 순유입됐다.

금융투자협회에 따르면 5일 종가 기준 한국투자신탁운용의 연금 공모펀드(개인연금, 퇴직연금 공모펀드 합산 기준) 수탁고는 총 6조3741억원으로 올해 들어서만 1조347억원이 순증했다. 이는 연금 공모펀드를 운용하는 국내 자산운용사 가운데 가장 큰 증가폭에 해당한다.

한국투자신탁운용의 대표 펀드로는 ▷한국투자크레딧포커스ESG펀드 ▷한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 ▷한국투자마이슈퍼(MySuper)알아서펀드 ▷한국투자OCIO알아서펀드 ▷한국투자미국장기국채펀드 ▷한국투자골드만삭스(GoldmanSachs)미국테크펀드 등이 있다.

특히 지난달 29일 신규 출시된 한국투자GoldmanSachs미국테크펀드는 설정 첫날에만 2160억원의 자금이 모집됐다. 8일 종가 기준 설정액은 2365억원에 달했다. 이 중 연금 클래스에만 약 700억원이 유입되며 전체 자금의 30%를 차지했다.

해당 펀드는 미국 기술주 중심의 테마형 전략으로 구성돼 ▷반도체 및 하드웨어 ▷디지털 인프라 ▷클라우드 컴퓨팅 ▷사이버 보안 ▷핀테크 ▷이커머스 등 6대 혁신 섹터에 분산 투자하는 전략을 채택하고 있다. 또한 전체 자산의 60% 이상을 미국 테크 기업에 투자한다.

국내 채권형 펀드 중에서는 16년 운용 이력을 자랑하는 한국투자크레딧포커스ESG펀드시리즈가 꾸준히 수익을 내며 연금 투자자의 관심을 받고 있다. 해당 펀드는 A-등급 이상의 국내 우량 크레딧 채권에 집중 투자하며, 1.5~2년 내외의 중단기 듀레이션으로 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 것이 특징이다.

한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈도 안정적인 성과를 바탕으로 연금 자금 유입을 이끌었다. 설정 이후 누적 수익률은 66.41%(한국투자TDF알아서ETF포커스2060펀드 C-Pe 클래스 기준)를 기록했으며, 최근 1년과 6개월 수익률도 각각 19.72%, 7.80%에 달한다. 연초 이후 전체 시리즈의 연금 클래스 합산 유입액은 2080억원으로 집계됐다.

오원석 한국투자신탁운용 연금사업부 상무는 “당사의 연금 공모펀드는 고객 중심의 상품 제공과 운용 성과를 통해 투자자에게 실질적인 가치를 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “노후 준비의 중요성이 커지는 만큼 연금 투자 수단 중 하나로 당사 펀드 라인업이 확실한 대안이 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.