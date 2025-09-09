[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 최근 본청 소속 공무원 명의를 도용해 소상공인을 상대로 물품 주문을 시도하는 사칭 사례가 발생함에 따라 각별한 주의를 당부한다고 9일 밝혔다.

실제로 지난 4일부터 ‘경북교육청 ○○과 A 주무관’명의로 물품을 주문 확인 전화를 업체로부터 연락을 받았고 본청 콜센터에는 다수의 실명 확인 문의 전화도 접수됐다.

이에 도교육청은 같은 날 관할 경찰서에 해당 사례를 신고하고 추가 피해 발생 여부를 파악하는 등 신속히 대응하고 있다.

경북교육청은 이번 사건을 계기로 도내 전 소속 기관에 공문을 발송해 직원 명의도용 사례를 전파하고 각급 기관 홈페이지 알림창을 통해 학생·학부모·지역사회의 주의를 당부했다.

또 개인정보 관리를 철저(개인 연락처 관리 강화)히 하고 의심 사례 발생 시 즉시 확인 및 신고할 수 있도록 안내했다.

아울러 도교육청은 교육청과 소속 기관은 개인 휴대전화로 공문을 발송하거나 개인 계좌로 입금을 요구하지 않고 개인 명의나 비공식 연락으로 물품을 주문하는 일은 없다고 강조했다.

임종식 경북교육감은 “이번 사례는 교육청과 무관한 불법 사칭 행위로 도민과 소상공인의 피해가 우려된다”며 “경찰 등 관계기관과 협력해 추가 피해를 예방하고 신속히 대응해 나가겠다”고 말했다.