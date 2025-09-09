키즈 모빌리티·골프용품 등 인기 상품으로 구성 9월 15일부터 28일까지 론칭 기념 할인 혜택 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 그룹 코리아가 사회관계망서비스(SNS) 카카오톡 선물하기(이하 선물하기)에 공식 입점하고, BMW·MINI의 라이프스타일 및 오리지널 액세서리 판매를 시작한다고 9일 밝혔다.

BMW·MINI 라이프스타일은 브랜드의 디자인 철학, 개성과 혁신, 우수한 품질 등을 일상에서 누릴 수 있도록 만든 제품이다. 차량용 액세서리부터 패션 의류와 여행용 가방, 미니어처, 레고, 자전거와 킥보드, 어린이를 위한 베이비 레이서 등 다양한 제품군으로 출시하고 있다.

BMW·MINI 라이프스타일 제품 및 오리지널 액세서리는 그간 전국 전시장과 서비스센터, 그리고 BMW 밴티지 앱 내 쇼핑몰 ‘조이몰’을 통해 선보여왔다.

BMW 그룹 코리아는 이번 선물하기 신규 입점을 통해 온라인 유통 채널 및 고객과의 접점을 더욱 강화하고, 브랜드 차량 소유 고객은 물론 일반 소비자까지 폭넓은 고객층이 보다 쉽고 편리하게 BMW 및 MINI의 라이프스타일 및 액세서리를 경험할 수 있게 할 예정이다.

입점하는 BMW·MINI 라이프스타일 및 액세서리는 키즈 모빌리티, 미니어처, 가방 및 캐리어, 우산, 골프용품, 차량 액세서리 등 다양한 종류의 제품으로 구성됐으며, 카테고리 탭 내 ‘레저/스포츠’의 ‘글로벌 브랜드 본사’ 영역을 통해 만나볼 수 있다. 향후 신발, 의류를 비롯한 인기 상품과 ‘BMW 아트 카 캡슐 컬렉션’ 등 특별 상품도 순차적으로 도입해 품목을 더욱 확대될 예정이다.

이 외에도 공식 입점을 기념해 오는 15일부터 28일까지 특별 프로모션을 진행한다. 행사 기간 동안 판매 제품을 5% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, BMW 골프 제품군에는 최대 20% 할인 혜택이 제공된다.

BMW 그룹 코리아 관계자는 “향후 선물하기 채널 내 시즌별 캠페인 및 프로모션 등을 진행하며 혜택을 지속해서 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.