지난달에만 5100억 규모 신규 수주 획득 턴키 역량 앞세워 수주 성공

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한전선은 지난달 말 기준 수주 잔고가 3조2500억원을 기록, 사상 최초로 3조원 돌파에 성공했다고 9일 밝혔다.

이는 호반그룹에 인수되기 직전인 2020년 말 9455억원에서 약 3.5배 성장한 결과이다. 이 기간 수주 잔고의 연평균성장률(CAGR)은 30%를 상회한다.

해당 수주 잔고에는 구리선을 가공하는 소재 사업과 통신케이블 사업, 국내 민간 사업자를 대상으로 한 판매 물량 등은 포함되지 않는다. 수익성이 높은 중장기 프로젝트성 수주 사업에 한해서만 관리하고 있는 것으로, 초고압 전력망이 대부분을 차지한다.

대한전선은 지난달에만 ▷안마해상풍력 해저케이블 프로젝트(1816억원) ▷싱가포르 400㎸(킬로볼트) 초고압 전력망 프로젝트(1100억원) ▷카타르 초고압 전력망 프로젝트(2200억원) 등 총 5100억 원 이상의 신규 수주를 확보했다. 해당 프로젝트들은 케이블 생산에서 접속, 시공, 시험까지 일괄 수행하는 풀 턴키 방식으로 진행된다. 글로벌 주요 시장에서 쌓아온 프로젝트 수행 경험과 턴키 역량을 앞세워 수주에 성공한 것이다.

대한전선은 해저케이블·초고압직류송전(HVDC) 케이블 경쟁력을 강화해 성장 동력을 확보한다는 계획이다. 이를 위해 640㎸급 HVDC 해저케이블 생산이 가능한 해저케이블2공장 투자를 확정했다. 동시에 해저케이블 시공 전문 법인인 오션씨엔아이를 인수해 해저케이블 생산부터 운송, 시공, 유지보수까지 전체 밸류 체인을 공급할 수 있는 역량을 확보했다.

대한전선 관계자는“앞으로도 해저케이블, HVDC 케이블 등 사업 역량의 고도화를 통해 서해안 에너지 고속도로 사업을 비롯한 차세대 전력 인프라 구축에서 핵심적인 역할을 수행해 나가겠다”고 말했다.