[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 문경오미자 축제 때 미각 체험관 부스 운영자를 선정했다.

9일 문경시에 따르면 문경오미자생산자협회와 문경시농업기술센터(소장 김미자)는 지난 2일 2025년 문경오미자 축제 미각 체험관 부스 운영자 선정 평가회를 통해 오미자의 다양한 맛과 건강한 가치를 선보일 미각 체험관 운영자 10곳을 최종 선정했다.

올해 미각 체험관은 ‘문경오미자 맛과 건강을 담다’라는 축제 타이틀에 맞춰 운영하며 오미자의 맛과 건강한 매력을 고루 담아 남녀노소 누구나 즐길 수 있다.

주식류에서는 ‘면사랑’의 오미자 김밥, ‘경북전통음식체험관 모심정’의 오미자 묵사발, ‘생활개선문경시연합회’의 오미자 고추장 떡볶이 3곳이 선정됐다.

부식류로는 ‘동로면 노은3리’의 오미자 냉채, ‘동로면 간송2리’의 오미자 미니족발, ‘자연동침’의 오미자 동치미, ‘동로면 석항1리’의 오미자 닭꼬치 등 4곳이다.

후식류에서는 ‘문경시우리음식연구회’의 오미자 떡빙수, ‘문경오미자보리빵 황보’의 오미자 보리빵, ‘떡집 잔두리’의 오미자 카스테라 인절미와 오미자 석탄 인절미 4곳이 운영된다.

미각 체험관은 문경오미자의 부가가치 제고와 소비 촉진을 위해 문경오미자 축제 기간 행사장에서 운영되며 오미자 판매 부스에서 일정 금액 이상 구매 시 오미자를 활용한 음식을 무료로 맛볼 수 있다.

박경호 문경오미자생산자협회장은 “문경오미자는 맛과 건강을 함께 담아낼 수 있는 지역의 소중한 자원“이라며 ”이번 축제에서는 한층 다채로운 오미자 음식을 선보여 많은 분들이 직접 체험할 수 있기를 기대한다”고 말했다.