핀란드 장·차관급 인사 3번째로 LIG넥스원 방문

[헤럴드경제=한영대 기자] LIG넥스원은 8일 서울안보대화 참석을 위해 방한한 에사 풀키넨 핀란드 국방차관을 비롯한 핀란드 주요 군 관계자들과 및 유리 예르비아호 주한핀란드대사가 판교하우스를 방문했다고 9일 밝혔다.

핀란드 장·차관급 인사가 LIG넥스원 사업장에 방문한 건 이번이 3번째이다. 2023년 티모 하라카 교통통신부 장관, 2024년 안티 핵카넨 국방부 장관이 방문한 바 있다.

이날 행사에서 LIG넥스원과 핀란드 관계자들은 국방 기술 혁신을 위해서는 전략적 국제협력이 과거 어느 때보다도 중요하다는 사실에 뜻을 모았다. LIG넥스원은 이번 내방을 계기로 방산을 넘어 첨단 기술 전 분야에서 핀란드의 혁신 테크 기업들과의 상호 교류를 확대해 나간다는 계획이다.

LIG넥스원 관계자는 “양국은 지정학적 위치와 경제 구조 등 유사성이 높아 방위안보 뿐 아니라 기술 개발과 산업 생태계 전반에서 높은 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.