[헤럴드경제 = 김상수 기자] 미국의 예측할 수 없는 관세 정책으로 수출 중소기업에 비상이 걸리면서 정부도 긴급 지원에 나섰다. 주력·신흥·개척시장 등 시장 특성별 특화 진출 전략을 수립하고, 한인 단체와 협력 강화 등을 추진한다.

중소벤처기업부는 노용석 중기부 차관 주재로 서울 중소기업중앙회에서 수출 중소기업 및 유관기관과 함께 ‘중소기업 관세 현안 점검회의’를 개최했다고 9일 밝혔다.

이 간담회는 지난 3일 ‘미국 상호관세 시행에 따른 중소기업 지원방안’ 발표 후 진행하는 첫 간담회다. 대책에 포함된 지원정책들이 현장에서 신속히 안착하기 위한 방안들을 논의하고자 마련됐다. 당시 지원 방안으로는 글로벌사우스 등 신흥시장 진출 가속화, 관세 정보 전파·확산 강화 등이 거론됐었다.

이번 간담회에선 중소기업 대미 수출 상위 10대 품목을 수출 중인 중소기업을 비롯해 중소기업중앙회, 벤처기업협회, 코리아스타트업포럼 등 유관 협‧단체들이 참여했다.

또, 중소벤처기업진흥공단, 한국중소벤처기업유통원, 대·중소기업·농어업협력재단, 창업진흥원, 기술보증기금 등 중소기업 수출·금융 지원기관도 함께 했다.

참석자들은 간담회를 통해 상호·품목관세 시행, 소액면세제도 폐지 등에 따른 업종별 관세 영향과 그에 따른 중소기업 수출 애로 등을 논의했다.

특히, 수출 중소기업들은 ▷수출국 다변화 추진을 위한 비용 부담 ▷물류·자금 지원 등 경영애로 완화 필요 ▷품목관세 대상 여부 확인 및 함량가치 산정 애로 ▷소액소포 면세제도 폐지 등을 건의했다.

이어, 미국 상호관세 시행에 따른 중소기업 지원방안 주요 과제들이 신속하게 현장에 안착하고 있는지도 점검했다.

중기부는 이날 회의에서 미 관세 대응을 위해 ▷현장애로·자금·물류 지원 강화 ▷주력·신흥·개척시장별 특화 진출전략 ▷수출규제 등 비관세장벽 대응 ▷한인 단체와 미 현지진출 협력 강화 등을 지원할 예정이라고 밝혔다.

노 차관은 “지난 2월과 5월 중소기업 관세 대응 지원방안, 9월 상호관세 본격 시행에 따른 중소기업 지원방안 등 계속해서 변화하는 통상 환경과 기업 현장의 목소리를 반영해 추가 지원방안을 마련·발표하고 있다”며 “물류·자금 지원을 통해 관세로 인한 경영부담을 완화하는 한편, 글로벌 사우스 등 신흥시장 진출도 적극 지원하도록 할 예정”이라고 밝혔다.