‘제일맞게컬리 김치’ 포기·총각 2종 판매 붉은 세절초 고춧가루에 소고기 양지육수

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당이 컬리와 공동으로 기획한 신제품 ‘제일맞게컬리 매일 맛있는 김치(사진)’ 2종을 출시한다고 9일 밝혔다. 양사의 협업 프로젝트 ‘제일맞게컬리’를 통해 선보이는 여섯 번째 제품이다.

신제품은 ‘집김치’에 초점을 맞췄다. 고춧가루 분쇄 방법부터 차별화했다. 깨끗하게 씻고 말려 곱게 갈아낸 진홍빛 국내산 100% 세절(洗切)초 고춧가루만을 사용해 깔끔한 맛과 붉은빛을 구현했다.

컬리 고객층이 시원하고 깔끔한 중부식 김치를 선호한다는 점도 반영했다. 이에 CJ제일제당 김치 최초로 양념소에 소고기 양지육수를 더했다. 여기에 두 번 발효해 비린 맛을 줄인 덧장 멸치액젓을 넣어 깔끔한 감칠맛까지 품었다..

특히 포기김치는 정성스럽게 청잎을 골라낸 배추를, 총각김치는 껍질을 벗겨 먹기 좋은 크기로 선별한 알타리무를 사용했다.

신제품은 마켓컬리에서 단독으로 판매한다. 이달 말까지 15% 할인행사 등 소비자 프로모션도 마련했다.

김하은 CJ제일제당 김치 담당자는 “소비자 니즈와 트렌드를 기반으로 CJ의 차별화 기술력과 컬리의 큐레이션 역량이 집약된 제품”이라며 “고객에게 새로운 가치를 제공하는 다양한 밸류업(Value-Up) 혁신 상품과 프로모션 개발에 주력할 것”이라고 말했다.