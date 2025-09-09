고용량 SBB 1.7·LFP 적용 SBB 2.0 등 공개 AI 데이터센터 최적화 UPS용 제품 전시 “선도 기술과 현지 생산 역량으로 美 영향력 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 삼성SDI가 9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개막한 북미 최대 에너지산업 전시회 ‘RE+(Renewable Energy Plus) 2025’에 참가해 미국 에너지저장장치(ESS) 시장에 최적화된 차세대 배터리 제품 라인업을 전격 공개했다고 9일 밝혔다.

삼성SDI는 ▷SBB ▷UPS ▷각형 ▷USA 프로덕션 ▷어워드 등 5개 전시 존을 구성하고, 삼성 배터리 박스(SBB) 신제품을 비롯해 고출력 UPS용 배터리와 각형 배터리 기술력 등을 선보였다.

특히 최근 급성장하고 있는 미국 ESS 시장을 겨냥해 ‘올 아메리칸, 프루븐 & 레디(All-American, Proven & Ready)’라는 슬로건을 내걸고 미국 현지 생산 역량과 차별화된 ESS 기술력을 강조했다.

대표 전시물은 ‘SBB 존’에 전시된 차세대 SBB 제품 ‘SBB 1.7’과 ‘SBB 2.0’이다. 이번 전시에서 최초 공개된 이들 제품은 내년부터 미국 현지에서 생산된다.

SBB 1.7은 에너지밀도가 향상된 삼원계 NCA 배터리가 탑재되어 SBB 1.5 대비 컨테이너 사이즈는 같지만 용량은 6.14MWh로 약 17% 늘어났다.

처음으로 리튬인산철(LFP) 배터리가 탑재된 SBB 2.0도 공개됐다. SBB 2.0은 삼성SDI 고유의 각형 폼팩터에 차별화된 소재와 극판 기술을 적용해 기존 LFP 배터리의 단점인 낮은 에너지 밀도를 극복하고 안전성과 가격 등의 장점은 극대화한 것이 특징이다.

SBB는 20피트 크기의 컨테이너에 배터리와 안전장치 등을 설치해 고객 편의성과 성능을 극대화한 전력용 ESS 배터리 솔루션이다.

독자 개발한 함침식 소화 기술(EDI)과 인공지능(AI) 기반의 사전 고장 진단, 수명 예측 알고리즘 등 삼성SDI의 ESS 설계 노하우를 집약해 업계 최고 수준의 안전성과 장수명을 확보했다.

최근 미국 인플레이션감축법(IRA) 내 ESS 보조금 수혜를 위한 현지 생산 조건이 강화되고 관세 영향으로 인한 공급망 리스크가 증가함에 따라 삼성SDI는 삼원계와 LFP 배터리 소재가 적용된 SBB 신제품의 현지 생산을 통해 미국 고객들의 수요에 대응한다는 계획이다.

부스 중앙에는 무정전전원장치(UPS)용 고출력 배터리 ‘U8A1’이 전시됐다.

U8A1은 지난 5월 독일에서 열린 ‘더 스마터 E 유럽 2025’에서 국내 업체 제품 중 유일하게 혁신상을 받았다. 고출력 및 고에너지 밀도 구현으로 기존 제품 대비 공간 효율을 33% 높여 적은 수의 배터리로도 데이터센터가 요구하는 전력을 빠르고 안정적으로 대응할 수 있다.

특히, 삼성SDI의 UPS용 배터리는 고유의 각형 배터리 폼팩터에 리튬망간산화물(LMO) 소재가 적용돼 고출력 성능과 안전성도 동시에 확보했으며, 미국 화재안전성 테스트(UL9540A)를 통과했다.

삼성SDI는 각형 배터리 기술력도 소개했다. 삼성SDI의 각형 배터리는 알루미늄 캔 타입의 구조적 특성으로 내구성이 뛰어나고 열전도도가 우수하며, 벤트와 퓨즈 등 안전성 강화를 위한 설계 기술들이 적용되어 있다.

아울러 화재 발생 시 인접 셀로 열이 확산되는 것을 방지하는 ‘No TP(No Thermal Propagation)’ 기술도 적용됐다. No TP 기술은 배터리 내 열전파를 방지하기 위한 것으로, 삼성SDI만의 독자적인 열전파 성능 예측 프로그램을 통해 화재 확산 방지를 위한 최적의 구조 설계가 가능하다.

삼성SDI의 각형 배터리는 차별화된 안전성 기술과 함께 Z-스태킹 방식 등으로 높은 에너지밀도를 확보하며 글로벌 ESS 시장에서 기술력을 인정받고 있다.

삼성SDI 관계자는 “이번 전시에서 미국 시장에 최적화된 삼성SDI의 차별화된 ESS 기술력을 확인할 수 있을 것”이라며 “축적된 각형 배터리 노하우와 현지 생산 역량을 통해 글로벌 최대 ESS 시장인 미국에서의 경쟁력을 지속적으로 확대하겠다”라고 말했다.