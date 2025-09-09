[헤럴드경제=강승연 기자] 워커힐 호텔앤리조트는 호텔업계 최초로 김치를 미국에 수출한다고 9일 밝혔다.

워커힐은 최근 K-푸드에 대한 관심으로 김치가 건강식으로 주목받는 데 대응해 약 2년 간의 준비 끝에 수출에 나섰다.

워커힐은 프리미엄 라인 ‘수펙스(SUPEX) 김치’와 세컨드 라인 ‘워커힐호텔 김치’ 2가지 김치 브랜드를 보유하고 있다.

이번 첫 수출 물량은 수펙스 김치 노하우로 탄생한 워커힐호텔 김치다. 배추김치 4㎏, 총각김치 2㎏ 단위로 구성됐다. 해외 유통에 적합하도록 포장도 개선했다.

워커힐은 지난 8일 첫 수출 물량 7톤을 보냈으며 오는 23일 미국 캘리포니아 항구에 입항 후 통관 절차를 거쳐 현지 시장에 선보일 예정이다. 워커힐은 한인 거주 비율이 높은 미국 서부 지역에서 우선 판매하고, 향후 순차적으로 판매 지역을 확대할 계획이다.

워커힐은 수펙스 김치의 글로벌 판매를 목표로 수출에 적합하도록 레시피 재개발을 진행하는 등 후속 준비에도 속도를 내고 있다.

조윤동 워커힐 대외사업부장은 “1980년대부터 한국 전통 음식인 김치의 우수성을 세계에 알리고자 꾸준히 노력해 온 결실”이라며 “이번 수출을 계기로 글로벌 고객에게 K-푸드의 매력과 워커힐 브랜드 위상을 널리 알리는 계기가 되길 바란다”라고 전했다.