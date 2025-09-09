시진핑, 다자무역 강조…美 비판 수위 높여 보호무역 확산 속 ‘글로벌 사우스’ 강화 의지 룰라 “분열은 일방주의 전략”…푸틴 발언 비공개

[헤럴드경제=정목희 기자] 비(非)서방 신흥경제국 연합체인 브릭스(BRICS)가 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책을 정면으로 비판하며 결속을 다졌다. 화상 회의에 참석한 시진핑 중국 국가주석은 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책을 정면으로 겨냥하며 “관세 전쟁이 국제 무역 규칙을 심각히 훼손하고 있다”고 강하게 비판했다.

브라질 대통령실은 8일(현지시간) 브릭스 회원국 정상들이 약 1시간 30분간 특별 화상 정상회의를 열었다고 밝혔다. 이번 회의에는 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령, 시진핑 중국 국가 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시릴 라마포사 남아공 대통령을 비롯해 인도, 이집트, 인도네시아, 이란, 아랍에미리트(UAE), 에티오피아 등 주요 회원국 정상 또는 대표가 참석했다.

중국 관영 신화통신에 따르면, 시 주석은 “세계에 패권주의·일방주의·보호주의가 만연하다”며 “일부 국가는 연이어 무역전쟁과 관세전쟁을 일으켜 세계 경제에 충격을 주고 국제 무역 규칙을 심각히 훼손하고 있다”고 말했다. 특정 국가명을 언급하지는 않았지만, 사실상 미국을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

시 주석은 “브릭스는 글로벌 사우스(Global South·주로 남반구 신흥국·개도국)의 최전선에서 다자주의와 다자무역 체제를 지켜야 한다”며 “공정하고 합리적인 국제 질서를 위해 각국이 손을 맞잡아야 한다”고 강조했다. 또 “유엔을 중심으로 한 국제질서를 유지하고, 세계무역기구(WTO)를 축으로 하는 다자무역체제를 수호해야 하며, 모든 형태의 보호주의를 거부해야 한다”고 덧붙였다.

그는 “경제 세계화는 거스를 수 없는 흐름이며, 개방과 협력이 없이는 어떤 국가도 발전할 수 없다”며 “국제 정세가 어떻게 변하든 개방적 세계경제 건설을 추진해 기회를 공유하고 상생을 실현해야 한다”고 말했다. 이어 “쇠를 두드리려면 자신부터 단단해야 한다”며 “브릭스가 긴밀히 협력할수록 외부 도전에 대응할 힘과 자신감이 커진다”고 강조했다.

브라질 룰라 대통령도 “국제 질서의 기둥이 무책임하게 붕괴하면서 거버넌스 위기가 일시적인 현상이 아님이 드러나고 있다”며 “분열은 일방주의 세력의 전략이지만, 경제적으로 상호보완적인 브릭스는 협력을 통해 대안을 제시해야 한다”고 밝혔다. 그는 또 미군의 카리브해 진출을 거론하며 “이 지역은 1968년부터 비핵지대를 선언했지만, 초강대국 군대 주둔으로 긴장이 고조되고 있다”며 “2주 뒤 뉴욕 유엔총회에서 다자주의 옹호와 안보리 확대를 위해 목소리를 모아야 한다”고 말했다.

푸틴 대통령은 러시아 소치에서 회의에 화상으로 참여했으며, 크렘린궁은 푸틴 대통령 집무실 모니터에 룰라 대통령의 모습이 비친 장면을 공개했다. 크렘린궁 대변인 드미트리 페스코프는 “푸틴 대통령 연설은 비공개로 진행됐다”고 전했다.

브릭스는 중국·브라질·러시아·인도·남아공으로 구성된 협의체로, 지난해 에티오피아·이집트·이란·사우디아라비아·아랍에미리트(UAE)·아르헨티나 등이 가입하며 세를 확대했다.