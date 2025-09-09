통합 조달로 30만병 사전계약…가격 경쟁력↑

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데마트·슈퍼는 칠레산 와인 ‘테이스티(TASTY) 심플 카베르네 소비뇽과 소비뇽 블랑 등 2종을 각각 4900원에 선보인다고 9일 밝혔다.

테이스티 심플은 경기 침체와 고물가 속에서 합리적인 가격의 와인을 찾는 소비자를 겨냥한 초저가 기획 상품이다.

롯데마트에서 올해 1∼8월 3만원 미만 와인 매출은 지난해보다 약 10% 증가했다. 롯데마트와 슈퍼는 통합 조달을 통해 30만병(각 15만병)을 사전 계약해 가격 경쟁력을 높였다.

롯데마트와 슈퍼는 ‘테이스티 시리즈’ 라인업도 확대한다. 이탈리아산 ‘테이스티 No.5 모스카토 다스티 DOCG’와 프랑스산 ‘테이스티 No.6 몽페라 루즈’와 ‘No.7 몽페라 블랑’도 선보인다.

롯데마트와 슈퍼는 2023년 12월 ‘테이스티 No.1 캘리포니아 카베르네 소비뇽’을 시작으로 세계 주요 산지의 대표 품종을 기반으로 한 2만원 미만 가격대 시리즈를 선보이고 있다.

장세욱 롯데마트·슈퍼 주류팀 MD(상품기획자)는 “테이스티 와인은 부담 없는 가격과 트렌디한 라벨, 친절한 한글 설명으로 고객에게 쉽게 다가가는 시리즈”라며 “앞으로도 초저가 라인 ‘테이스티 심플’과 세계적인 산지 와이너리와 협업한 ‘테이스티 시리즈’를 통해 부담 없이 와인을 즐길 수 있도록 할 것”이라고 말했다.