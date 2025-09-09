[헤럴드경제=전새날 기자] 세븐일레븐은 ‘한도초과 간편식 시리즈’를 추가로 선보인다고 9일 밝혔다.

한도초과 간편식 시리즈는 지난 7월 ‘기사식당바싹불고기도시락’을 선보인 후 현재까지 누적 판매량 100만 개를 돌파하며 세븐일레븐 초가성비 간편식의 대표주자로 자리 잡았다.

세븐일레븐의 한도초과 간편식 시리즈는 밥과 반찬의 양을 비슷한 가격대의 일반 도시락 대비 20% 이상 증량하고, 도시락 용기도 25% 키웠다. 또 상품 라벨 크기를 최소화해 모든 반찬이 한눈에 보이도록 디자인했다.

세븐일레븐은 오는 10일 고객 맞춤형 도시락 ‘한도초과 고민할필요없는도시락’을 선보인다. 백미밥과 8가지 인기 반찬으로 풍성하게 구성했다. 오는 20일에는 닭가슴살을 튀긴 대만 대표 길거리 음식인 ‘한도초과 대왕지파이’도 선보인다.

세븐일레븐은 이번 한도초과 신상품 출시를 기념해 9월 다양한 행사를 준비했다. 한도초과 시리즈를 포함한 주요 간편식을 구매하면 음료나 생수를 증정한다. 도시락 4종은 카카오페이머니 또는 농협카드로 결제 시 20% 할인한다. 한도초과 옛날통닭을 모바일앱이나 카카오페이머니로 구매하면 할인가로 만날 수 있다.

임이선 세븐일레븐 푸드팀장은 “이번 한도초과 푸드 프로젝트를 통해 고객이 원하는 편의점 간편식에 대한 이해도를 높이고 최적의 상품을 기획, 출시할 수 있게 됐다”며 “현대인의 식문화를 정립하고 새로운 소비 가치를 제공하는 생활 먹거리의 동반자 역할을 하겠다”고 말했다.