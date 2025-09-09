총영사 “대부분 귀국 희망…10일 전세기 출발 가능성” 이르면 9일 한미외교장관 회동…美 당국과 불이익 배제 협의

[헤럴드경제=정목희 기자] 한국 정부가 8일(현지시간) 미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 한국인 근로자들의 귀국을 위한 절차에 착수했다.

구금된 한국인 근로자들은 자진출국을 선택하거나, 구금 상태를 유지한 채 이민법원의 적법성 판단을 받을 수 있다. 그러나 다수가 자진출국 의사를 밝힘에 따라, 전세기를 통해 수백 명이 한국으로 돌아올 것으로 전망된다.

조기중 워싱턴 총영사와 외교부 현장대책반은 이날 오전과 오후 두 차례에 걸쳐 포크스턴 구금시설을 방문해 귀국 준비 상황을 점검했다. 조 총영사는 면담 후 기자들에게 “구금된 분들을 모두 만나 전세기 탑승을 위한 준비를 마쳤다”고 밝혔다.

자진출국 의사와 관련해선 “대부분 귀국을 원하고 계신다”고 말했으며, 잔류 희망자가 있는지에 대해서는 “지금 말씀드리기 어렵다”고 신중한 입장을 보였다.

조 총영사는 또 “미국 측의 협조를 받아 기술적인 문제들을 원활히 해결하고 있다”며, 이민 당국의 외국인 번호(A-number) 부여 절차도 이날 중 마무리될 예정이라고 설명했다. 외국인 번호는 이민 기록 관리에 필요한 식별 번호로, 출국 전 반드시 부여된다.

자진출국이 추방과 달리 불이익을 동반하는지에 대한 질문에는 “자진출국의 경우 5년 입국 제한은 없다”고 선을 그었다.

외교부 현장대책반은 9일에도 구금시설을 다시 찾아 귀국 준비를 이어갈 계획이다.

한편, 워싱턴을 방문 중인 조현 외교부 장관은 이르면 9일 마코 루비오 국무장관 겸 국가안보보좌관 직무대행과 만나 구금자들의 재입국 제한 등 불이익 배제 문제를 최종 협의할 것으로 보인다.

앞서 미 이민 당국은 지난 4일 조지아주 엘러벨의 현대차- LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장을 급습해, 한국인 근로자 약 300명을 포함한 475명을 체포·구금했다. 이들은 현재 포크스턴과 스튜어트 구금시설에 닷새째 수용돼 있으며, 한국 정부는 추방이 아닌 자진출국 형식으로 귀국시키는 방향으로 미국 측과 협의 중이다.

조 총영사는 “구금자들이 10일 전세기를 통해 귀국할 수 있느냐”는 질문에 “날짜는 제가 말씀드릴 사안이 아니며, 서울 발표를 지켜봐 달라”고 답했다.